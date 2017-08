Švedska i drugi put bolja od BiH

Drugim porazom od Švedske u pretkvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo najbolji košarkaši Bosne i Hercegovine zakomplikovali su sebi borbu za prva dva mjesta u Grupi A i plasman u narednu rundu takmičenja, pa će u sutrašnjoj utakmici u gostima kod Slovačke biti pod imperativom pobjede.

Šveđani su u subotu naveče u "Areni Zenica" pred oko 5.000 navijača nedovoljno iskusnom i podmlađenom bh. timu očitali košarkašku lekciju i slavili sa sigurnih 88:72 (23:23, 21:13, 20:19, 24:17). "Zmajevi" su bili ravnopravni i vodili samo u prvoj četvrtini, dok je nastavak u potpunosti pripao gostima. Selektor Duško Vujošević u svom stilu je naglasio da se treba okrenuti narednim mečevima i po mogućnosti iz ukupno drugog poraza izvući pouke.

"Odigrali smo nešto slabije, a Švedska je odigrala odličnu utakmicu. Čestitke gostima, okrećemo se narednim mečevima. I porazi su škola, a u Evropi nema besplatne škole. Borićemo se do kraja, pred nama je utakmica sa Slovačkom", rekao je Vujošević.

On je naglasio da je psihološki momenat odigrao bitnu ulogu u konačnom raspletu. Šveđani predvođeni bh. stručnjakom Vedranom Bosinićem bili su rasterećeni.

"Pishološki su imali lakšu utakmicu od nas, jer su mogli mnogo da dobiju, a malo da izgube. Iskusni su igrači, vrlo loše smo branili sredinu, kad su Šveđani za to počeli da pronalaze rešenja, postizali su koševe. Igrali su čvršće u odbrani, to je onaj deo o kome bi moglo da se kritički priča", smatra Vujošević.

Prethodna dva domaća trijumfa nad Slovačkom i Jermenijom takođe su ostavila traga na njegov tim.

"Očigledno je došlo i do zamora. Sve utakmice što smo igrali, ove što smo dobili, dobili smo uz veliku potrošnju fizičke i emotivne energije i nismo uspeli da se obnovimo. Odbrana nije bila na nivou, nervozno smo igrali u napadu. Jednostavno nismo bili dobri. Ovaj poraz je svima nama težak, pobedom bi jedan veliki napor kroz treninge i dosadašnje mečeve bio na pragu da dobije smisao, ali moramo naučiti da postoje pobede i poraz", rekao je Vujošević.

Skandinavci su sebi uveliko olakšali posao zatvorivši najjače bh. oružje Džanana Musu. Ipak, krivicu za njegovo nešto slabije izdanje od očekivanog na sebe je preuzeo selektor Vujošević.

"Čovek igra pod povredom, slomljenog nosa, na koga je maksimalno skoncentrisana pažnja protivničke odbrane. On je bio dosad najbolji strelac kvalifikacija, preuzeo je lidersku ulogu u prethodnim susretima. Musa nije odigrao dobru utakmicu, kao ni ostatak tima, ali ja sam kriv za to. Ja stojim iza njih i kad igraju dobro i kad igraju loše. Oni moraju da nauče da izgube, ne treba da se ulazi u euforiju kad se dobije utakmica, ali treba zaštititi igrače. Ja sam kriv što je izgubljena utakmica", dodao je Vujošević.

Bosnić smatra da je njegov tim disciplinovanim pristupom došao do željenog ishoda.

"Ovo je naša najdisciplinovanija utakmica. Nama fale četiri igrača od prošle godine bez zvijezda. Dosta je to mlada ekipa koja oscilira i bilo je jako teško poslije dva putovanja doći u Zenicu i mentalno i fizički se pripremiti da igrate sa BiH, koja je igrala dosad najbolju košarku. Još je nezahvalno pričati ko je in, a ko je out", istakao je Bosnić.

U drugoj utakmici Grupe A Jermenija je u gostima pobijedila Slovačku rezultatom 92:78.

Musa: Ne treba nas kuditi

Džanan Musa izrazio je željenje što pred zeničkom publikom on i saigrači nisu pokazali više.

"Izgubili smo, ali mislim da nas ne treba kuditi. Svaki reprezentativac BiH želi da pobijedi, svaki želi da vidi Zenicu kako mu plješće, ali to nije uvijek slučaj. Mi pokušavamo da dobijemo što više utakmica, ali ne možemo dobiti svaku", rekao je Musa i dodao:

"Trudimo se da damo sve od sebe. Nismo dobro igrali, ali borićemo se dalje, imamo dvije utakmice da odigramo. Poginućemo da ostvarimo dvije pobjede i da se plasiramo dalje."

Incident

Utakmica u Zenici obilovala je i nervozom, prije svega u bh. taboru, koja je kuminirala nakon posljednjeg zvuka sirene, kada je došlo do naguravanja između pojedinih igrača dvije reprezentacije. Viktor Gadefors, košarkaš Švedske, tvrdi da su mu bh. reprezentativci prijetili.

"Svađao sam se s Musom i on je rekao da će se nastaviti boriti sa mnom. Bilo je nereda, a onda su mi bh. igrači govorili da će me ubiti. Bili su jako uznemireni. No, kada smo napustili dvoranu, bilo je sve u redu. Ne znam da li sam nekada prije ovo doživio, ali ne razmišljam više o tome", rekao je Gadefors.

Zbog prigovora sudijama selektor Vujošević zaradio je tehničku grešku.

Grupa A

1. Jermenija 4 3 1 334:306 7

2. Švedska 4 2 2 297:295 6

2. BiH 4 2 2 327:325 6

4. Slovačka 4 1 3 278:310 5

Grupa B

1. Austrija 3 2 1 248:193 5

2. Holandija 2 2 0 170:149 4

3. Albanija 3 0 3 191:267 3

Grupa C

1. Estonija 2 2 0 156:126 4

2. Makedonija 3 1 2 231:226 4

3. Kosovo 3 1 2 196:231 4

Grupa D

1. Bugarska 3 3 0 251:204 6

2. Bjelorusija 2 1 1 146:153 3

3. Portugal 3 0 3 211:251 3