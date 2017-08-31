Svi timovi Evrobasketa: Fali dosta velikana, ko ima najveće šanse?

Počelo je Evropsko prvenstvo u košarci, a iz našeg regiona nastupaju četiri reprezentacije - Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Slovenija.
Nema sumnje da će biti velika borba za tron evropskog prvaka, a u nastavku teksta pročitajte sastave svih ekipa.
Grupa A
Poljska: Mihal Sokolovski (krilo), Pšemislav Zamojski (bek), Aron Ćel (krilni centar), Mateuš Ponitka (bek/krilo), Ej-Džej Sloter (plejmejker), Adam Vačinski (krilo), Damijan Kulig (krilni centar), Lukaš Košarek (plejmejker), Tomaš Gielo (krilo), Pšemislav Karnovski (centar), Karol Gružecki (bek). Trener: Majk Tejlor.
Grčka: Nik Kalatis (plejmejker), Jorgos Printezis (krilni centar), Janis Burusis (centar), Kosta Papanikolau (krilo), Kosta Slukas (plejmejker), Evangelos Mancaris (plejmejker), Nikos Papas (bek), Dimitrios Agravanis (krilni centar), Jorgos Papajanis (centar), Janis Papapetru (krilo), Jorgos Bogris (centar), Tanasis Adetokumbo (krilo). Trener: Kosta Misas.
Francuska: Kevin Serafan (centar), Evan Furnije (bek/krilo), Tomas Ertel (plejmejker), Nando de Kolo (plejmejker/bek), Antoan Dio (plejmejker), Boris Dijao (krilni centar), Žofre Lovernj (krilni centar/centar), Leo Vesterman (plejmejker), Vensan Poirije (centar), Luis Labejri (krilni centar), Aksel Tupan (krilo), Edvin Džekson (bek). Trener: Vensan Kole
Finska: Miko Koivisto (bek), Tuka Koti (centar), Šon Haf (krilo/krilni centar), Peteri Koponen (plejmejker), Džerald Li (krilni centar), Mati Nutinen (krilo), Sasu Salin (bek), Temu Raniko (plejmejker), Karl Lindbom (krilo), Lauri Markanen (krilni centar), Džamar Vilson (plejmejker), Erik Marfi (krilni centar). Trener: Henrik Detman.
Island: Martin Hermanson (plejmejker), Jon Arnor Stefanson (krilo), Egir Steinarson (plejmejker), Elvar Mar Fridrikson (plejmejker), Kristofer Akoks (krilo), Hordur Vilhjalmson (plejmejker), Hlinur Beringson (krilni centar), Logi Gunarson (krilni centar), Pavel Jermolinskij (plejmejker), Haukur Palson (krilo), Trigvi Hlinason (centar), Brinjar Bjernson (bek). Trener: Kreg Pedersen.
Slovenija: Entoni Rendolf (krilni centar), Klemen Prepelič (bek), Matić Rebec (plejmejker), Edo Murić (krilo), Goran Dragić (plejmejker), Jaka Blažič (bek), Aleksej Nikolić (plejmejker), Gašper Vidmar (centar), Saša Zagorac (krilni centar), Žiga Dimec (centar), Vlatko Čančar (krilo/krilni centar), Luka Dončić (plejmejker/bek). Trener: Igor Kokoškov.
Grupa B
Ukrajina: Maksim Pustozvonov (krilo), Oleksandr Lipovij (bek), Oleksandr Kolčenko (krilo), Maksim Kornijenko (krilni centar), Denis Lukašov (plejmejker), Vjačeslav Bobrov (krilo), Ruslan Otverčenko (bek), Igor Zajcev (krilni centar), Vjačeslav Kravcov (centar), Artjom Pustovij (centar), Volodimir Konijev (krilo), Oleksandr Mišula (plejmejker). Trener: Jevgen Murzin.
Izrael: Ričard Hauel (centar), Omri Kaspi (krilo), Amit Simhon (bek), Gaj Pnini (krilo), Šon Doson (bek), Elishaj Kadir (krilo/krilni centar), Gal Mekel (plejmejker), Jotam Halperin (plejmejker/bek), Lior Elijahu (krilni centar), Oz Blajzer (krilni centar), Bar Timor (plejmejker), Idan Zalmanson (centar), Jogev Ohajon (plejmejker). Trener: Erez Edelštajn.
Litvanija: Mantas Kalnietis (plejmejker), Jonas Valančunas (centar), Adas Juskevičus (plejmejker/bek), Mindaugas Kuzminskas (krilo/krilni centar), Jonas Mačijulis (krilo), Donatas Motiejunas (centar), Martinas Gecevičus (bek), Arturas Milaknis (bek), Eimantas Bendžus (krilo), Marijus Grigonis (krilni centar), Arturas Gudaitis (krilni centar), Edgaras Ulanovas (krilo). Trener: Dainius Adomaitis.
Gruzija: Majkl Dikson junior (bek), George Cincadze (plejmejker), Giorgi Gamkrelidze (plejmejker), Giorgi Šermadini (centar), Anatoli Boisa (plejmejker), Duda Sanadze (krilo), Zaza Pačulija (centar), Manučar Markoišvili (bek/krilo), Mihail Berišvili (krilo), Tornike Šengelija (krilni centar), Goga Bitadze (centar). Trener: Ilija Zuros.
Italija: Danijel Haket (plejmejker), Paul Biliga (centar), Marko Belineli (bek), Nikolo Meli (krilni centar), Pjetro Aradori (bek), Marko Kuzin (centar), Arijel Filoj (plejmejker), Andrea Ćinćarini (plejmejker), Avudu Abas (krilo), Filipo Baldi Rosi (krilo), Kristijan Burns (krilni centar), Luiđi Datome (krilo). Trener: Etore Mesina.
Njemačka: Maodo Lo (plejmejker/bek), Danijel Tajs (krilni centar), Johanes Fohtman (centar), Robin Bencing (krilo/krilni centar), Luka Štajger (bek), Denis Šruder (plejmejker), Karste Tada (bek), Ismet Akpinar (bek), Danilo Bartel (krilni centar), Johanes Timan (krilni centar), Patrik Hekman (krilo), Ajzea Hartenštajn (krilni centar/centar). Trener: Kris Fleming.
Grupa C
Hrvatska: Filip Krušlin (bek), Marko Popović (plejmejker), Krunoslav Simon (bek), Dario Šarić (krilo), Roko Leni Ukić (bek), Luka Žorić (centar), Darko Planinić (centar), Dragan Bender (krilo/krilni centar), Ivan Buva (krilni centar/centar), Ivan Ramljak (krilo), Marko Tomas (bek), Bojan Bogdanović (bek). Trener: Aleksandar Petrović.
Češka: Patrik Auda (krilni centar), Vojteh Hruban (krilo), Tomaš Satoranski (plejmejker), Jirži Velš (bek), Lukaš Paliza (krilo), Jakub Širina (bek), Kamil Svrdlik (centar), Martin Peterka (centar), Jaromir Bohačik (bek), Martin Križ (krilo), Tomaš Kižlink (bek), Simon Pursl (krilni centar/centar). Trener: Ronin Ginzburg.
Španija: Pau Gasol (centar), Serhio Rodriges (plejmejker), Huan Karlos Navaro (bek), Riki Rubio (plejmejker), Mark Gasol (centar), Vili Ernangomes (centar), Đoan Sastre (krilo), Gijom Vives (plejmejker/bek), Fernando San Emetrio (krilo), Aleks Abrines (bek), Uanćo Ernangomes (krilni centar). Tremer: Serđo Skariolo.
Crna Gora: Tajris Rajs (plejmejker), Nikola Ivanović (plejmejker), Nikola Pavlićević (bek), Suad Šehović (bek), Nemanja Vranješ (bek), Vladimir Mihailović (bek), Nemanja Đurišić (krilni centar), Dino Radončić (krilni centar), Marko Todorović (centar), Filip Barović (krilni centar), Bojan Dubljević (krilni centar/centar) i Nikola Vučević (centar). Trener: Bogdan Tanjević.
Rumunija: Andrej Mandake (bek), Katalin Petrisor (bek), Radu Palikiuk (krilo), Vlad Moldoveanu (krilo), Bogdan Nikolesku (krilo), Oktavijan Kalota-Popa (bek), Aleksandru Olah (centar), Titus Nikoara (krilo), Emanuel Kate (centar), Roland Torok (krilo), Katalin Baću (cenatr), Nandor Kuti (krilo). Trener: Trener: Marsel Dan.
Mađarska: Andras Rujak (bek), Rosko Alen (krilo), Akos Keler (centar), Kristijan Vitiman (bek), Adam Hanga (krilo), David Vojvoda (bek), Peter Kovač (bek), Norbert Tot (krilo), Čaba Ferenc (bek), Zoltan (bek), Kemal Karahodžić (centar), Janoš Ejlingsfeld (krilo). Trener: Stojan Ivković.
Grupa D
Velika Britanija: Džuls Dang (plejmejker), Kajl Džonson (bek), Bek Mokford (bek), Endru Lorens (plejmejker), Tedi Okerafor (bek), Dan Klark (krilni centar), Garet Mari (krilo), Erik Boateng (centar), Luk Nelson (plej), Kjeron Ahara (krilni centar), Gejb Olaseni (centar), Kofi Džozefs (bek). Trener: Džo Pranti.
Rusija: Aleksej Šved (bek), Jevgenij Baburin (bek), Vitalij Fridžon (bek), Vladimir Ivljev (krilni centar), Semjon Antonov (krilo), Andrej Zubkov (krilni centar), Dmitrij Hvostov (plejmejker), Timofej Mozgov (centar), Andrej Voroncevič (krilni centar), Dmitrij Kulagin (bek), Mihail Kulagin (plejmejker), Nikita Kurbanov (krilo). Trener: Sergej Bazarevič.
Srbija: Milan Mačvan (krilni centar), Bogdan Bogdanović (bek), Vladimir Lučić (krilo), Stefan Birčević (krilni centar), Vladimir Štimac (centar), Branko Lazić (krilo), Vasilije Micić (plejmejker), Marko Gudurić (bek), Stefan Jović (bek), Ognjen Kuzmić (centar), Boban Marjanović (centar), Dragan Milosavljević (bek). Trener: Aleksandar Đorđević.
Letonija: Kristapas Porzingis (krilni centrar), Janis Blums (bek), Davis Bertans (krilni centar), Dairis Bertans (bek), Janis Tima (krilo), Rolands Smits (krilni centar), Kristaps Janičenoks (bek), Janis Strelinijeks (plejmejker), Ajgars Škele (bek), Andrejs Gražulis (krilni centar), Zanis Peiners (bek), Martinš Mejers (centar). Trener: Ajnars Bagatskis.
Turska: Džedi Osman (krilo), Doguš Balbaj (plejmejker), Furkan Korkmaz (bek), Erkan Vejseloglu (krilo), Sertač Sanli (centar), Kenan Sipahi (plejmejker), Furkan Aldemir (centar), Melih Mahmutoglu (bek), Baris Heršek (krilo), Sinan Guler (bek), Geksenin Koksal (bek), Semih Erden (centar). Trener: Ufuk Saridža.
Belgija: Manu Lekomte (plejmejker), Sam van Rosom (plejmejker), Aksel Ervel (krilni centar), Žan Mark Mvema (krilni centar), Džonatan Tabu (plemejker), Kventin Seron (plejmejker), Žan Salumu (krilo), Pjer-Antoan Žile (krilni centar), Maksim de Zeu (krilni centar), Kevin Tumba (centar), Ismael Bako (centar) Vinsent Kestelo (krilni centar). Trener: Edi Kastels.