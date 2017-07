Tea u Klipersima čeka saigrač iz Olimpijakosa

Doskorašnji bek Hjustona Patrik Beverli ponovo će zaigrati sa srpskim reprezentativcem Milošem Teodosićem.

Jedan od najboljih defanzivnih bekova lige je prethodnih pet godina igrao za Hjuston Roketse prije selidbe u Los Anđeles Kliperse.

Teodosić je sa Klipersima postigao dogovor u četvrtak, a dvojica košarkaša će zaigrati zajedno poslije sedam godina i perioda dok su igrali u Olimpijakosu u sezoni 2009/2010.

Beverli je putem svog Tviter naloga rekao da jedva čeka da ponovo zaigra sa srpskim igračem. Beverli je sa Hjustonom poražen od San Antonio Sparsa u drugoj rundi plejofa sa 4-2 u seriji, a Teodosić sa CSKA nije uspio da odbrani titulu u Evroligi osvojenu prošle godine jer je CSKA eliminisan u polufinalu kontinentalnog takmičenja.

Teodosić je sa Klipersima dogovorio dvogodišnji ugovor vrijedan 12,3 miliona dolara.

Beverli je dodao da je Teodosić već sada najbolji dodavač u NBA, na šta se nadovezao i Adrijan Vojnarovski svojim tvitom.

My dog. Congrats @MilosTeodosic4 can't wait to kill it!!!! https://t.co/qam2u4inCd

Patrick Beverley on Teodosic: "He might be the best passer in the NBA right now." PBev needs to change hotel alias: "I used Milos Teodosic!"