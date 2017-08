Teletović: Zar je zločin što ne igram?

Košarkaš Milvoki Baksa i reprezentacije BiH Mirza Teletović oglasio povodom osuda s kojima se susreće jer ne igra za reprezentaciju pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Pekingu 2019.

"Proteklih dana citam i slušam priče oko košarkaške selekcije BiH i ne mogu da se ne zapitam, da li pojedinci zaista misle kako ne igram za reprezentaciju iz tamo nekog hira? Pa to je i moja reprezentacija! Za BiH sam igrao više od 13 godina i igrat ću opet, ako bude sreće i zdravlja, jer ja rezervne domovine nemam. Je l' mislite kako ne sjedim pred televizorom i ne gledam naše momke kako izgaraju za dres reprezentacije i kako se bore, baš kao što sam i ja godinama ginuo za dres sa grbom?! Da, znam - neko će me pitati zašto sjedim ispred TV-a i gledam, kada sam mogao igrati i ima na to pravo, baš kao što i ja imam pravo posvetiti se porodici i svojoj djeci. Zar je zločin nakon razgovora sa potpredsjednikom Saveza dogovoriti preskakanje pretkvalifikacija, kako bi se pažnja posvetila mladima!? Zašto se stalno moramo dokazivati ljudima i objašnjavati im zbog čega si uradio jedno, a nisi drugo i zašto se stalno stavljamo na stranu jednih, a druge nipodaštavamo? Kako bi bilo, da smo, za promjenu svi na istoj strani - na strani dobrih ljudi i kako bi bilo da počnemo poštovati jedni druge?! Selektoru Vujoševicu, kojeg izuzetno cijenim i sa kojim sam razgovarao već na ovu temu, ali i svim momcima koji igraju pretkvalifikacije, želim svu sreću ovoga svijeta, jer sam ja njihovim putem već hodao. Hodao sam putem posutim trnjem, ginuo i bacao se i sam za svaku loptu i znam šta sve momci prolaze i svaka im čast na tome. Pokazali su da je pred našom košarkom svijetla budućnost i da ne trebamo brinuti za nasljednike. Prije mene su bili Neno, Firke i drugi, pa je došlo i mojih pet minuta, pa će opet doći do smjene generacija, a da bi znali čime raspolažemo, ovim momcima smo morali dati priliku da pokažu šta znaju. Zato, nemojte trošiti vrijeme sipajuci žuč na nas što nismo tu, vec dajte podršku onima koji trenutno igraju pretkvalifikacije, a ja sam trenutno, zajedno sa svojom porodicom, onaj vatreni navijac koji živi za svoju zemlju na milion raznih načina i s ponosom je predstavljam u svijetu. Ja sam ponosni Bosanac i Hercegovac i to mi niko ne može oduzeti, a tako odgajam i svoju djecu, jer mi imamo samo jedan dom! Naprijed momci, do pobjede!" poručio je Teletović.