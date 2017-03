Teodosić: Trofej sa CSKA, odluka o NBA, pa da ponovo obradujemo naciju

Prije dva dana je Miloš Teodosić proslavio svoj 30. rođendan, a juče je pisao blog za sajt Eurhoupsa u kojem se između ostalog dotakao NBA lige, reprezentacije Srbije, Evrolige...

"Zdravo! Regularni dio Evrolige se približava kraju i svi veliki timovi se spremaju fizički i mentalno za plej-of i bitke koje tek dolaze. Mi u CSKA radimo isto, vidjećemo na kojoj poziciji ćemo završiti što je važno, ali ne i presudno. Nama je bitno da damo maksimum, da igramo zajedno, imamo hemiju u timu, igrači su tu već par godina i to se vidi na parketu. Sve to su bitni elementi i vjerujem da idemo na fajnal-for ponovo", piše Teodosić.

Želi da odbrani evroligašku titulu sa ruskim timom.

"Na završnom takmičenju svašta može da se desi, CSKA zna svoje ciljeve i to nije tajna, želimo da ponovimo prošlogodišnji uspjeh i da ostanemo na vrhu. Svi žele da nas pobjede i da budu na našem mjestu. Mi imamo zajedništvo i odlučnost i učinićemo sve što možemo da odbranimo titulu. Svi to žarko želimo i daćemo sve da u tome uspemo. Trener Itudis od nas zahtjeva da idemo polako, trening po trening, utakmicu po utakmicu i sa takvog pristupa ćemo se držati do kraja", naveo je Teodosić.

Novi format Evrolige je uticao i na Miloša, pa je propustio neke mečeve zbog povreda.

"Imao sam probleme sa povredama ove godine zbog kojih nisam mogao da pomognem timu na nekim mečevima. Ipak, razumijem da je sezona veoma duga sa ovakvim formatom i ja sam jedan od igrača koji od 2007. godine igra za reprezentaciju. Ima mnogo utakmica, ljeto je dugo i moram da odmorim malo, tako da su problemi normalni. Slušam savjete ljekara i bitno mi je da budem u pravoj formi, sada se osjećam dobro, radim na svom tijelu i radujem se velikim utakmicama", kaže Teodosić.

Ono što navijače najviše zanima je NBA liga i hoće li se Miloš odlučiti na taj potez.

"Mnogi me pitaju za to i ovaj blog je prava prilika za mene da iznesem svoje mišljenje. Prvo, dok se sezona ne završi ne želim da razmišljam ni o čemu drugom osim o odbrani titule u Evroligi sa CSKA. Onda, kada postanem slobodan agent ću razmisliti i donijeti odluku u budućnosti. Kada pažljivo razmotrim sve opcije i ono što imam pred sobom. Napunio sam 30 godina i znam da će ovo biti ključna odluka u mojoj karijeri", dodao je Teodosić.

Pred srpskim plejmejkerom je zanimljivo ljeto.

"Ljeto će biti uzbudljivo, jer pored pomenute odluke čeka me i EP sa Srbijom za koju sam uvek dostupan. Osjetio sam sjajne emocije sa ovim timom, ali želim više. Naša cijela generacija, svi u nacionalnom timu osjećamo da možemo da ponudimo mnogo više i da ponovo obradujemo naš narod. Tu je i kamp "Teo4" koji će biti održan od 23.juna do 10. avgusta, čekam vas tamo da naučimo da igramo košarku zajedno", zaključio je Teodosić.

(novosti.rs)