Teodosića sele u Bulse?

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić navodno je na meti Čikago Bulsa, prema posljednjim glasinama iz Vjetrovitog grada.

Teodosić je prethodnih mjeseci dovođen u vezu sa više NBA klubova ali ni do kakvom konkretnog dogovora nije došlo.

Slično je i sada, nema zvanične potvrde, ali su prema izvorima Čikago Sports Njuza Bulsi blizu potpisivanja ugovora sa plejmejkerom moskovskog CSKA.

Osim toga, navodi se i da Teodosić želi da igra u klubu sa kojim je Majkl Džordan tokom devedesetih godina dominirao. Odlaskom Džimija Batlera, dovođenje Teodosića ne djeluje nevjerovatno, ali trener Fred Holjberg ima već na raspolaganju više spoljnih igrača.

Teodosić bi kao najbolji igrač van američkog kontinenta mogao da pruži značajan kreativni doprinos koji je timu Bulsa nedostajao u plejofu kada je na klupi zbog povrede završio Ražon Rondo.

Podsjećamo da je CSKA Teodosiću ponudila 12 miliona evra za tri godine. Srpski as je u dresu Armejaca u nedavno završenoj sezoni odbranio titulu u VTB ligi, ali nije uspio da još jednom podigne evroligaški trofej koji je otišao u Istanbul Fenerbahčeu.

Tokom prošle sezone prosječno je bulježio 16 poena i 6,8 aistencija u Evroligi, a njegov tim je eliminisan u polufinalu elitnog kontinentalnog takmičenja od Olimpijakosa.

Source: #Bulls are close to signing PG Milos Teodosic. Milos wants to play for the #Bulls.