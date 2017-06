Teodosiću ponuđen novi ugovor

Predsjednik CSKA iz Moskve Andrej Vatutin ponudio je novi ugovor sprskom košarkašu Milošu Teodosiću.

"Želimo što prije njegovu odluku", navodi se u izjavi.

Kapitenu reprezentacije Srbije ugovor sa moskovskim CSKA ističe ovog ljeta, a već mjesecima unazad spekuliše se o mogućem odlasku Teodića u NBA.

Kapiten 'Orlova' odbranio je VTB titulu sa klubom iz Moskve, pa ćemo vrlo brzo saznati njegovu dalju košarkašku budućnost, piše B92.

Ekipa koja je najviše zagrizla za Teodosića je Bruklin čiji je generalni menadžer Keni Etkinson ovog proljeća u više navrata uživo gledao srpskog igrača.

CSKA offered new contract to Milos Teodosic. "We want his decision as soon as possible",- stated CSKA president Vatutin