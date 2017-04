Tijesna borba za plej-of

Borba za preostala dva mjesta u plej-ofu Istočne konferencije biće zanimljiva do posljednjeg trenutka, pošto su u ponedjeljak pobjede ostvarili svi timovi koji konkurišu za plasman u doigravanje.

Najteži posao imao je Majami, koji je nakon produžetka savladao Klivlend Kavalirse 124:121.

Goran Dragić je bio zapažen u pobjedničkom timu sa 15 poena, pet skokova i šest asistencija, a prednjačio je Hasan Vajtsajd sa 23 poena i 18 skokova.

Ivringa i Lebrona Džejmsa nije bilo u timu Kavalirsa, a priliku je iskoristio Deron Vilijams, koji je bio najefikasniji na meču sa 35 poena.

Bulsi su deklasirali Orlando sa 122:75, u poraženom timu Vučević je imao 14 poena i deset skokova. Indijana je dobila Filadelfiju 120:111, Dario Šarić je meč završio sa 12 poena, šest skokova i tri asistencije.

Pejsersi na sedmoj poziciji imaju pobjedu više od Bulsa i Hita, pa će Majamiju posljednjeg dana ligaškog dijela sezone biti potrebna pobjeda nad Vašingtonom, i poraz bar jednog od dva konkurenta.

Detroit Pistonsi su odigrali svoj posljednji meč u "Palasu" i izgubili tijesno od Vašingtona 101:105. Boban Marjanović je igrao 19 minuta, imao osam poena i osam skokova.

"Vonleh picks it up and beats the buzzer!" #RipCity pic.twitter.com/B74Fc079pN