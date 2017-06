Tomas: Da sam visok 1,90 m bio bih najbolji na svijetu

Košarkaš Boston Seltiksa Ajzea Tomas je u razgovoru za američki ESPN govorio o tome kako se bori sa "manjkom" visine u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Tomas je visok svega 1,75 m, ali je ove sezone bilježio sjajnih 28,9 poena po utakmici, uz 5,9 asistencija u prosjeku. Od početka karijere u NBA ligi (2011) u prosjeku je ubacivao 19,1 poen po meču i dodavao 5,2 asistencije.

Odlični plej smatra da bi još bio bolji da nije tog famoznog "manjka" u visini.

"Niko mi u porodici nije visok, tako da sam znao da neću ni ja to biti. Želio sam da budem viši kada sam bio mlađi, i vježbao sam kako bih to postigao. Ipak, već sa 10,11,12 godina otac me je vodio na košarkaški teren gdje sam se nosio sa odraslim momcima. Neki su htjeli da me prebiju, jer sam tada bio bolji od njih. Nisu mogli da podnesu da ih neko mlađi i niži pobjeđuje, a ja sam često koristio i 'treš tok'. Ali sam ja odrastao u eri Gerija Pejtona, želio sam da budem kao on i tako da govorim. On je bio najbolji u treš toku", rekao je Tomas, koji tvrdi da je "nizak" rast nadomjestio snagom.