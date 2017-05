Toni Parker završio sezonu

Plejmejker San Antonija Toni Parker propustiće ostatak plej-ofa zbog povrede lijevog koljena na utakmici sa Hjustonom.

Izabranici Grega Popoviča izjednačili su u seriji protiv Roketsa, ali je Parker na devet minuta do kraja utakmice morao da napusti parket.

Trener Sparsa takođe je rekao da povreda ne izgleda dobro, a prema najnovijim podacima Parker će propustiti ostatak sezone.

“Nije dobro”, kratko je odgvorio Popovič novinarima poslije utakmice.

Parkera su polako krenule da stižu godine, međutim u postsezoni krenuo je da igra na onom starom prepoznatljivom nivou, ali nažalost zbog povrede neće biti u mogućnosti da pomogne San Antonio Sparsima.

Sources: San Antonio's Tony Parker is still undergoing an MRI on left leg now, but team expects Parker will need season-ending surgery.