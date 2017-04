Top tri NBA destinacije za Miloša Teodosića

Srpski reprezentativac Miloš Teodosić na ljeto će postati slobodan igrač, kada će moći da odluči gdje će nastaviti karijeru.

Kao sve veća mogućnost navodi se prelazak u najjači ligu na svetu NBA, međutim prema ranijim izjavama Teodosića ne treba potcijeniti moć moskovskog CSKA.

Nije strano da je Miloševa želja da se oproba u NBA, ali to će uraditi samo ukoliko dobije dostojnu ulogu u ekipi, a ne da bude "grijač" klupe.

Američki portal "Fadeaway world" naparavio je listu od tri ekipe koje bi najbolje "ležale" Teodosiću i njegovom napadačkom arsenalu.

Zanimljivo, na listi nema Denver Nagetsa, za koju igra naš Nikola Jokić, kao ni Jute Džez i Memfis Grizlisa koji su ranije pokazivali interese prema najboljem plejmejkeru Evrope.

Iznenađenje je još veće kada znamo da su svjetski mediji prenosli kako je prelazak Tea među 'Džezere' već gotova stvar, ali da vidimo koje destinacije je odabrao spomenuti portal.

Bruklin Nets

Bruklin je najlošija ekipa u NBA, što pokazuje podatak da su godinu završili sa najgorim skorom u najjačoj ligi na svijetu (20-62). Da sve bude gore po Netse, njihov pik prve runde koji bi svakako bio između prvog i trećeg mjesta, odlazi u Boston zbog davno čuvenog trejda dvije ekipe.

ESPN analitičar Fren Frankila ima veoma visoko mišljenje od Teodosiću i smatra da bi srpski plejemejker imao veliki doprinos u reizgradnji Bruklina.

"U njegovim godinama, on će tražiti sredinu koja će mu dati loptu i pustiti da igra on što on najbolje zna, a to je pik-en-rol u kojoj je Miloš najbolji na svijetu. Mogu da ga vidim u Kenijevom sistemu (trener Bruklina), jer on razume evropsku igru", rekao je Frankila, a potom i dodao.

"Ofanzivno gledano, on je najboljih asistent na planeti. Kris Pol je budući član Kuće slavnih, ali od čistog asistenta nema boljeg u svijetu od Teodosića", završio je analitičar ESPN.

Stvari u Bruklinu nisu dobre, ali bi odlučujuća mogla da bude ruska veza – poznato je da su vlasnik 'Mrežica' Mihail Prohorov i Miloš Teodosić u dobrim odnosima, navodi "Fadeaway world".

San Antonio Spars

Tonija Parkera polako stižu godine i sa 34 godine ljudi bliski Sparsima ne vide više Francuza kao glavnog plejmejkera. Upravo kao zamjena Parkeru, mogao bi da dođe kapiten Srbije Miloš Teodosić.

Poznato je koliko trener San Antonija Greg Popović cijeni kvalitete Teodosića, koji bi se savršeno uklopio u cjelokupan sistem franšiže.

Sa svim potencijalom koji ima momak iz Valjeva, 'Mamuze' bi mogle da naprave korak napred u odnosu na prethodne sezone, kada su u više navrata eliminisani u plej-ofu.

Međutim, kada je u pitanju San Antonio, njihova prva opcija bi trebalo da bude Kris Pol, koji bi mogao da napusti Los Anđeles Kliperse na kraju sezone, a nije isključeno da obojicu spomenutih plejeva gledamo u Sparsima.

Nju Orleans Pelikansi

Nju Orleans je trejdom za Demarkusa Kazinsa stvorio najmoćniju centarsku liniju u NBA, koju čine Entoni Dejvis i on.

Ekipa je poslije nekog vremena počela solidno da funkcioniše, ali uz samu pomisao Teodosića sa 'Bugijem' i 'Obrvom' dobija se napadački nevjerovatno dobra ekipa.

Organizator Džru Holidej mogao bi da napusti ekipu, pa bi tu odlično uskočio Teodosić kao prvi plejmejker.

Dolaskom igrača CSKA u Pelikane, Nju Orleans bi svakako postao najzanimljivija ekipa za gledanje, ne samo ovdašnjoj populaciji, već i široj javnosti, zbog enormnog napadačkog potencijala ova tri igrača.

Kao što smo ranije napisali, na listi nema Denvera, gdje bi velika većina srpske populacije željela da vidi Teodosića zbog saradnje sa Nikolom Jokićem.

Za usluge kapitena Srbije možda bude bio zainteresovam i generalni menadžer Sakramenta Vlade Divac, pošto je vrlo vjerovatno da ćemo od sljedeće godine dresu Kingsa gledati Bogdana Bogdanovića.

Do konačne odluke Teodosića i Bogdanovića moraćemo da sačekamo do ljeta, kada kreće košarkaški prelazni rok.

