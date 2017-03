U NBA ligi zavladala teorija da je Zemlja ravna ploča

Legendarna NBA zvijezda Šakil Onil šokirao je svoje fanove izjavom da je Zemlja ravna ploča.

Šak posjeduje doktorat Univerziteta u Floridi, a tvrdi da za svoju izjavu ima i nekoliko dokaza.

Izlaganje Doktora Šaka samo je nastavak javne rasprave o toj teoriji nakon što su i neke druge sportske zvijezde iznenadile svijet svojim razmišljanjima o toj temi. Zvijezda Klivlenda Kajri Irving, igrač Denvera Vilson Čendler i Drejmond Grin iz Golden Stejta su podržali teoriju da je zemlja ravna ploča.

Zbog ludih izjava popularnih košarkaša reagovao je i Adam Silver, jedan od čelnika NBA lige, rekavši da on vjeruje da zemlja okrugla.

Doprinos Šakila Onila ovoj temi bio je neprocjenjiv.

"Istina je. Zemlja je ravna. Jeste. Slušajte, postoje tri načina kontrolisanja uma - onim što čitate, što vidite i što čujete. U školi je prvo što nas nauče to da je Kolumbo otkrio Ameriku. Ali kad je došao tamo, već su ondje bili ljudi tamnije kože koji su pušili lule mira. Šta vam to govori? Kolumbo nije otkrio Ameriku. Slušajte, vozim se od obale do obale (Amerike), meni to izgleda ravno. Samo kažem. Vozim se od Floride do Kalifornije redovno, sve je ravno. Ne idem gore-dole pod uglom od 360 stepeni, i sve te stvari oko gravitacije. Jeste li pogledali van Atlante i vidjeli sve te zgrade? Želite mi reći da je Kina ispod nas? Kina je ispod nas? Nije! Svijet je ravan", poručio je Onil.