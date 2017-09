Ukrajina izbacila Gruziju, bruka Izraela u Tel Avivu

Reprezentacija Ukrajine posljednji je učesnik osmine finala Evropskog šampionata u košarci.

Ukrajinci su u meču posljednjeg 5. kola grupe B deklasriali Izrael u Tel Avivu sa 88:64 i zauzeli četvrto mjesto ispred Gruzije koju je u nokaut fazu vodio trijumf domaće selekcije.

Njihov protivnik u osmini finala biće Slovenija, prvoplasirani tim grupe A.

Izrael je samo u prvoj četvrtini ličio na iole ozbiljnu ekipu, a već u drugom periodu, nevjerovatnom serijom 26:2, motivisaniji Ukrajinci otišli su na ogromnih 41:18.

Pitanje pobjednika više se nije postavljalo, Izrael pred svojom publikom nije pokazao ni gram ponosa i u posljednjoj četvrtini imali su čak 38 poena minusa!

Kravcov je bio najefikasniji sa 17 poena, Otverčenko je postigao 12, a nekadašnji igrač Crvene zvezde Lipovi 10 poena.

Kod Izraelaca Elijahu je zabilježio 12, a Kadir dva poena manje.

Poznata su i četiri para osmine finala: Francuska - Njemačka, Slovenija - Ukrajina, Litvanija - Grčka i Finska - Italija.

