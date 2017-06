Varda i Stevanović: Svi žele novog Novaka ili Jokića

Svi pokušavaju da imaju novog Novaka (Đokovića) ili (Nikolu) Jokića. Roditelji misle da se sve novcem kupuje, a to nije tako, kaže proslavljeni košarkaš Ratko Varda, koji je uz Zorana Stevanovića promoter ovogodišnjeg "Grawe three points" kampa na Jahorini.

Njih dvojica su juče u Banjaluci govorila o talentima, o greškama koje prave ambiciozni roditelji, te o značaju kampova.

"Jednostavno je otvoriti nešto novo, neki kamp, ali ovaj kamp postoji 16 godina i to je nešto posebno. Svake godine je na visokom nivou. Meni je zadovoljstvo što sam u ovom timu. Ja sam otac troje dece, uvek treba da se usredsredimo na decu i da im pružimo najbolje što možemo. Drago mi je da sam deo ovoga", rekao je Varda.

Isto mišljenje ima i Stevanović.

"Nama je najbitnije da se deca razvijaju kako treba i da imaju u pravom trenutku prave trenere i ljude oko sebe", rekao je Stevanović, bivši košarkaš i aktuelni direktor omladinskih kategorija KK Partizan iz Beograda, koji je imao samo riječi hvale za kamp koji organizuje banjalučki Partizan.

Istakao je značaj kampa i prisjetio se kako je nekada sve bilo drugačije i kako je on ušao u svijet košarke:

"U Beogradu imate oko 2.000 košarkaških klubova, roditelji plaćaju članarine 70 evra ili 100 evra plaćaju individualne trenere. Roditelji su se mnogo više umešali u sve, a kad smo mi počinjali da se bavimo košarkom nije bilo toga. Mene su našli u selu, bratov prijatelj je došao da peca i kad me video rekao je: 'Ovo dete mora da ide na košarku'. Imao sam 14 godina i dva metra (smijeh). Ne bih otišao iz sela da me taj momak nije video. Mene su roditelji odveli na tri utakmice, sada roditelji ne izlaze iz sala, pri tome znaju bolje od trenera. Moraš da budeš dobar i kvalitetan da bi igrao, niko ne može da te gura iako oni pokušavaju."

Na našim prostorima ima mnogo talenata, ali i mnogo roditelja, koji, kako Varda kaže, svoje nezadovoljstvo i neuspjehe pokušavaju da anuliraju preko djece.

"Kad sam bio u Megi i kada sam prvi put video Jokića, rekao sam treneru: 'Ja neću da igram!". Mali je krenuo da me zeza, sa nepunih 18 godina on se igrao sa mnom. To je talenat, to se rađa. Ne možeš da kažeš ja parama hoću da kupim talenat, svi oni u pionirima kadetima imaju šansu, ali kad dođu u juniore - pravi se selekcija", istakao je Varda.

Dodao je da mnogi klubovi stavljaju svoj interes ispred djece i naveo primjer SAD gdje djeca prije nego što postanu profesionalci ne dobijaju platu.

"Ovde za neke male pare menadžeri uspevaju roditelje da kupe da bi dete došlo kod njih ili otišlo u neki klub. Takođe, decu, čije telo nije formirano, guraju u nenormalne napore, tako da im sa 16 godina pucaju ligamenti. To je neverovatno. Dosta stvari treba da se promeni u sportu, ne samo u košarci", smatra Varda.

Promoteri kampa su se složili da su se vremena mnogo promijenila, da njih kad su bili djeca roditelji nisu mogli utjerati u kuću, a da danas djeca ne izlaze iz kuća i da se ne odvajaju od telefona i računara.

Nekad je sve bilo drugačije, a da je bilo još nešto drugačije volio bi Varda, posebno kad je riječ o NBA ligi u kojoj je nosio dres Detroita, za koji je odigrao jednu utakmicu.

"Da mi je ova glava tada bila verovatno bi bilo drugačije. Ali, zahvalan sam Bogu na svemu. Kakva god da je karijera bila - meni je bilo super. Neke odluke bih drugačije doneo, neke odluke sam donosio vruće glave... Tu sam da svoja iskustva prenesem na druge, da ih savetujem da ne rade ono što sam ja radio", rekao je Varda i ispričao kako se pored 20 klubova u njegovoj karijeri našao NBA ligaš:

"U NBA sam otišao jer u Partizanu nikad nisam dobio šansu. U prvi tim sam ušao sa 16 godina kao najveći talenat Evrope i onda sam šest godina bio na klupi. Jedina opcija je u tom trenutka bila da odem iz Partizana u NBA. To je bila nemoguća misija, jer sam imao lošu statistiku. Niko me nije ni uzeo na draftu, ali kad sam radio treninge pred draft, Detroit me pikirao i dao mi ugovor".

Iako je prije nekoliko mjeseci završio karijeru, Varda nije rekao "zbogom" košarci. Kaže da nije isključena mogućnost da zaigra za neki klub u Srbiji.

"Videćemo, mogu ja u isto vreme da radim više radnji. Ostavio sam košarku zbog privatnih stvari, svega mi je bilo preko glave. Ali, nekoliko meseci nisam ništa radio i ne mogu da budem kod kuće, da nemam ritual koji traje od 12. godine. Videćemo, možda ponovo zaigram", rekao je Varda, koji će za početak iskustvo prenijeti djevojčicama i dječacima na Jahorini.

U kampu oko 400 talenata

Košarkaški "Three points kamp" ove godine će doživjeti 16. izdanje, a prvi polaznici na Jahorinu dolaze 2. jula.

"Očekujemo oko 400 dječaka i djevojčica iz BiH, Srbije, Hrvatske, Njemačke, Francuske, Turske, Rusije... Do sada je kroz kamp prošlo 8.500 dječaka i djevojčica uzrasta od šest do 16 godina, trenera i promoter", rekao je Boban Stanojević u ime organizatora KK Partizan iz Banjaluke.

On i Veselin Petković, direktor "Grawe osiguranja" a.d. Banjaluka, juče su potpisali ugovor o generalnom sponzorstvu tako da kamp nosi ime "Grawe Three points".

Asovi na Jahorini

Želja organizatora je da dosadašnji promoteri odigraju revijalnu utakmicu na Jahorini. Podsjetimo da su promoteri prethodnih godina bili Predrag Danilović, Vlade Divac, Žarko Paspalj, Radoslav Nesterović, Dušan Kecman, Zoran Stevanović...

O Džordanu

Ratko Varda se prisjetio treninga sa legendarnim Majklom Džordanom u Vašingtonu.

"I sa 40 godina Majkl je na svaki trening dolazio prvi. Bio je 'praćkica'. Ali, o njemu je sve rečeno u brojnim filmovima, i zaista je sve tako. Imao je svoje rituale. Tako bi se izgubio svaki put pred utakmicu kada je trener Dag Kolins pričao. Samo bi otišao, važniji su mu bili rituali. Takođe, svaki trening je nosio nove patike, nakon treninga bi ih potpisao i stavio u kutiju. Zamislite kolike su bile cijene potpisanih patika, te zato i danas kad ne igra toliko zarađuje", rekao je Varda.