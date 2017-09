Velimir Gašić, trener Slobode: ABA liga strateški cilj

Igranje u regionalnoj ABA ligi je jedan od strateških ciljeva Košarkaškog kluba Sloboda, rekao je trener Velimir Gašić, kluba koji u narednu sezonu ulazi u još mlađem sastavu nego prošle sezone kada je imao najmlađi tim u BiH.

Već za vikend Tuzlake očekuje pretkvalifikacijski turnir za ABA ligu 2 na kojem će osim njih u Laktašima učestvovati Mladost iz Mrkonjić Grada i Široki Brijeg. Pobjednik turnira će se 27. septembra, također u Laktašima, pridružiti ekipama Vršca, Sutjetske i Primorske, koji će se boriti za dva mjesta koja vode u novoformirano regionalno takmičenje.

"Na turnir dolazimo kao ekipa koja je prošle sezone bila druga u regularnom delu, igrala polufinale protiv šampiona Igokee, tako da sa svih mogućih aspekata Sloboda je morala da bude klub koji ima sigurno mesto u ABA ligi 2. Turnir u Laktašima dolazi u nezgodno vreme s obzirom na to da je do početka bh. prvenstva ostalo više od mesec dana. Ipak, mislim da smo kvalitetno odradili pripremni period, a kako će to izgledati, videćemo za vikend", kaže iskusni stručnjak.

Jedan od ciljeva tuzlanskog kluba jeste igranje u ABA ligi. Takav rezultat donio bi Slobodi progresiju i stabilnost kakvu je imala nekada kada je igrala Gudjer ligu.

"Igranje u regionalnom takmičenju bi dovelo do tačke usijanja koje je bilo dugo godina u Slobodi kada je igrala bivšu Gudjer ligu. Podigao bi se nivo kvaliteta, kao i većeg interesovanja ljudi. Na pretkvalifikacijskom turniru igramo protiv ekipa koje dobro poznajemo. Široki i Mladost su prošle sezone, kao i ove s pojačanjima, ekipe koje nije trebalo da se bore za opstanak, što je dovoljno upozoranje na ono što nas čeka za nekoliko dana", ističe dugogodišnji trener u beogradskom Partizanu.

Slobodu su uoči nove sezone pojačala trojica košarkaša, Ljubomir Čampara, Nikola Silađi i Milan Lužajić. Gašić ističe da Sloboda ne odustaje od koncepta davanja šanse mladim igračima.

"Mi od tog puta ne odustajemo, iako je to jedan put kojim ne idu često drugi klubovi. Otišla su nam trojica igrača, došla su nova trojica, još neiskusnija. Ipak, mišljenja smo da imaju potencijal da donesu dosta kvalitetnih stvari u timskoj igri. S njima ćemo ponovo imati jedan od najmlađih timova u regionu", izjavio je Gašić.

Za kraj smo sagovornika upitali i da prokomentariše Eurobasket koji ulazi u završnicu.

"Izostanak velikog broja igrača, kao i najboljih sudija iskreirali su da EP ne bude na tom kvalitetu kao ranijih godina kada su ta takmičenja bila kvalitetnija i od svetskih prvenstava. Nema prevelikih iznenađenja. Očekivao sam više od Hrvatske, a pozitivno iznenađenje je Slovenija", zaključio je Gašić.