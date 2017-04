Vestbruk obara rekorde, tripl-dabl na poluvremenu

Svi vi koji ste mislili da Rasel Vestbruk završio s obaranjem rekorda, prevarili ste se.

Plejmejker Oklahome Siti Tandera je u trećem meču plej-ofa protiv Hjustona na poluvremenu upisao tripl-dabl - 17 poena, deset skokova i isto toliko asistencija.

Nevjerovatni Vestbruk postao je drugi igrač koji je zabilježio tri uzastupna tripl-dabla u plej-ofu, pošto se izjednačio sa Viltom Čemberlejnom koi je to uradio 1967. godine.

