Video klip hit na internetu, šta je Pol rekao o Jokiću

Nikola Jokić nije više samo dječko koji obećava, već as od kojeg samo tri NBA megazvijezde Rasel Vestbruk, Džejms Harden i Lebron Džejms imaju više tripl-dabl ostvarenja u sezoni.

Centar Denvera je petim učinkom „trostruko dvostruko“ u duelu sa LA Klipersima zasjenio i velike majstore iz gostujućeg tima Krisa Pola, Pola Pirsa ili Džej-Džej Redika.

Jokićeve bravure sa klupe je gledao i nedovoljno oporavljeni Blejk Grifin, jedan od najatraktivnijih košarkaša današnjice. I imao je šta da vidi. Srbinu je za tripl-dabl bio potreban samo 21 minut!

The three players in the NBA who have more triple-doubles than Nikola Jokic this season: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James.