Vizardsi na Seltikse u drugoj rundi

Uz sjajnu partiju Džona Vola, posebno u poslednjoj četvrtini, Vašington Vizardsi obezbijedili su plasman u drugu rundu plej-ofa Istočne konferencije, savladavši Atlantu u šestom meču. Tu ih čeka Boston, koji je takođe u šest mečeva izbacio Čikago Bulse.

Vizardsi su predvođeni maestralnim Džonom Volom slavili u gostima protiv Atlante 115:99. Vol je postavio novi lični rekord kada su u pitanju plej-of mečevi, postigavši 42 poena.

Uz to je imao i osam asistencija. Pratio ga je po običaju Bredli Bil, koji je meč završio sa 31 poenom, pa je vodeći tandem tima takođe stigao do rekorda kada je u pitanju ukupan broj poena na jednom meču (73).

Vol je u posljednjoj četvrtini, u kojoj je njegov tim definitivno obezbijedio prolaz dalje, postigao čak 19 poena.

Vašington u borbi za finale konferencije čekaju Boston Seltiksi. Oni su na ubjedljiv način savladali Čikago u šestom meču, bilo je 105:83. Pobjednik je praktično bio poznat već nakon trećeg perioda igre.

U timskoj igri Seltiksa, najviše poena na kraju je imao Ejveri Bredli (23), Džerald Grin je dodao 16, po 12 su imali Ajzea Tomas, Al Horford i Džo Krauder.

U duelu, kojim su se Bulsi opropstili od plej-ofa, Džimi Batler je postigao 23 poena.

Los Anđeles Klipersi imaće priliku da pred svojom publikom izbore plasman u polufinale Zapadne konferencije.

U šestom meču četvrtfinalne serije sa Jutom, slavili su 98:94, pa će se odlučujući sedmi duel igrati u "Stejlps Centru".

Klipersi su u samom finišu imali velikih 14 poena prednosti (91:77), koje su umalo uspjeli da prokockaju.

Hejvord je na 43 sekunde prije kraja pogodio trojku, smanjiviši zaostatak Jute na samo tri poena (96:93), ali je tim iz Los Anđelesa na kraju ipak izborio trijumf.

