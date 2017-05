Voriorsi bez poraza do finala NBA lige

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa prvi su finalisti NBA lige. Tim iz Ouklenda sa 4-0 u seriji pobijedio je San Antonio Sparse u finalu Zapadne konferenciji zahvaljujući trijumfu rezultatom 129:115 u Teksasu.

Sparsi su samo u prvoj utakmici serije uspjeli da pruže otpor Voriorsima, a čak su bili i nadomak trijumfa. Od tada, u seriji je postojao samo jedan tim, koji će u velikom finalu imati priliku da se bori za svoj peti šampionski prsten.

U odlučujućoj utakmici, Sparsi su vodili samo na početku utakmice, i tada je bilo dva poena razlike. Voriorsima je bilo potrebno malo vremena da uđu u ritam, a kada su to učinili, nisu stajali do plus 22, kolika je bila razlika u jednom trenutku u trećem period.

Gosti su vrlo brzo došli do dvocifrene prednosti, koju su bez problema održavali, pošto Sparsi oslabljeni neigranjem Kavaija Lenarda treću utakmicu zaredom nisu mogli da im priprete. Stef Kari i Kevin Durent su postigli po 18 poena u prvom poluvremenu, da bi u drugom Teksašani u pojedinim trenucima nagovestili da bi mogli da učine utakmicu zanimljivom. Međutim, samo su uspjeli da ublaže poraz u samom finišu utakmice.

Voriorse je do pobjede predvodio Kari sa 36 poena, šest asistencija i pet skokova, Durent je dodao 29 poena i 12 skokova, a Drejmond Grin 16 poena i po osam skokova i asistencija.

Na drugoj strani, Kajl Anderson je imao 20 poena i šest skokova, Manu Đinobili, koji je možda odigrao svoju posljednju utakmicu, upisao je 15 poena i sedam asistencija, dok je Pati Mils utakmicu završio sa 14 poena.

Zahvaljujući toj pobjedi, tim iz Kalifornije je došao do šeste titule šampiona Zapadne konferencije, uz kojih ima još tri na ‘Istoku’, dok je igrao u Filadelfiji od 1946. do 1962. godine. Prethodne titule Voriorsi su osvojili 1947, 1956, 1975. i 2015. godine.

Voriorsi će malo morati da sačekaju da bi saznali ko će im biti rival u velikom finalu, koje počinje 1. juna. U finalu Istočne konferencije Klivlend Kavalirsi vode 2-1 protiv Boston Seltiksa, a četvrta utakmica serije igra se u noći između utorka i srede od 2.30, uz direktan prenos na Sport klubu 1.

(sportklub.rs)