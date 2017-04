Voriorsi poveli 2:0 protiv Portlanda

Sigurnim trijumfom u drugom meču sa Portland Trejlblejzersima, Golden Stejt je došao do prednosti 2:0 u plej-of seriji Zapada.

Na kraju je najbolji tim u regularnom dijelu sezone slavio rezultatom 110:81. Sigurna igra Voriorsa u prvoj četvrtini, koju su dobili rezultatom 33:17 bila je najava ubjedljivog trijumfa.

Kevin Durent nije igre zbog povrede, a u prvom poluvremenu se istakao Džaval Mekgi, sa 13 poena i tri blokade, a domaćin je pitanje pobjednika riješio već u trećoj četvrtini, koju je dobio 28:12.

Zanimljivo da niko u pobjedničkom timu na kraju meča nije imao više od 20 poena. Najbolji su bili Kari sa 19 i Tompson sa 16 poena. Drejmond Grin je imao samo šest poena, ali je stigao do dabl-dabla: 12 skokova i 10 asistencija. Kod Portlanda, Harkls 15, Lilard 12, Mekalum 11 poena.

