Vujošević: Umalo nisam ostao bez noge zbog loše procene

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević otkrio je da je zbog loše procjene ljekara u Slovačkoj mogao da ostane bez noge.

Vujošević je poručio da su ljekari pomislili da je povreda noge, koju je zaradio udarcem u maserski sto, posljedica problema sa šećerom, ali da se sada osjeća mnogo bolje poslije tretmana na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

"Na poluvremenu utakmice sa Švedskom, gde smo loše igrali na važnoj utakmici, iz sve snage šutnuo sam nogom maserski sto, što imam manir. Bio sam u patikama, nisam osetio bol jer su nervni završeci otupljeni, ali je kasnije došlo do oticanja, promene nastali su problemi. Lekari u Slovačkoj pogrešno su zaključili da se radi promenama zbog šećera, a ne izazvano udarem. Ekipa sa VMA me spasila od gubitka noge, eto do čega jedna glupost može da dovede, iako mi je košarka neophodna", rekao je Vujošević za emisiju "Puls života".

Vujošević je zbog pojave gangrene na nožnom prstu propustio utakmicu BiH u Jerevenu protiv Jermenije i pobjedu kojom je njegova selekcija izborila mjesto u drugom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.