Vujošević galamio na sudije i Gegića

Duško Vujošević još jednom je pokazao prepoznatljivi temperament kada je u subotu naveče u prvom porazu na funkciji selektora muške košarkaške reprezentacije BiH od Makedonije burno reagovao prema arbitrima, ali i svojim igračima.

U jednom trenutku, kada se lomio rezultat, ušao je u teren kako bi prigovorio sudijama zbog, po njegovom mišljenju, nekih spornih odluka u ključnim momentima meča. Zbog tog poteza zaradio je tehničku grešku. Deblji kraj izvukao je i reprezentativac "zmajeva" Amar Gegić. Na početku treće četvrtine napravio je ličnu grešku, što se nije svidjelo iskusnom stručnjaku, koji ga je ljutito izveo iz igre i potom mu održao lekciju na klupi. Nakon lekcije poslao ga je u svlačionicu prije završetka utakmice i košarkaš se više nije vraćao u igru.

"Imali smo zaista sjajan test u Makedoniji. Puno će nam koristiti to što smo imali tri različita profila protivnika. Mladi igrači su mogli da osjete i jednu tešku, jednu visoku i jednu brzu ekipu. To će im svakako puno značiti u pretkvalifikacijama", rekao je Mensur Bajramović, trener u stručnom štabu reprezentacije BiH, i dodao:

"Takođe, značajno je da su igrači imali priliku igrati i utakmicu u kojoj je protivnik imao na svojoj strani podršku navijača. To je meč sa Makedoncima. Iako smo izgubili taj susret, bili smo na zavidnom nivou i sve u svemu trenutno stanje našeg tima je obećavajuće. Pritom treba znati da nismo imali na raspolaganju povrijeđene Džanana Musu i Obrada Tomića, koji nisu putovali u Skoplje, dok je Aleks Renfro igrao samo jednu utakmicu."

Inače bila je to posljednja utakmica na prijateljskom turniru "Trofej Makedonije 2017". Bh. tim je poražen rezultatom 67:71 (18:19, 22:16, 15:16, 16:16) i tako je zauzeo drugo mjesto. Za "zmajeve", koji su oslabljeni neigranjem nekoliko ključnih igrača, među kojima su i NBA košarkaši Mirza Teletović, Jusuf Nurkić, kao i iskusni Andrija Stipanović i Elmedin Kikanović, turnir u Makedoniji bio je provjera uoči pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Meč sa domaćinima igran je cijelim tokom u egalu, a Makedonci su, kako se na kraju ispostavilo, pobjedu obezbijedili u drugoj četvrtini, koju su jedinu i riješili u svoju korist. Najefikasniji u bh. redovima bili su Markus Lončar sa 17 peona, te Edin Atić, koji je upisao 13 poena. Izabranici Duška Vujoševića su na turniru u Makedoniji prethodno ostvarili i dvije pobjede nad reprezentacijama Portugala i Holandije. Ekipa se juče vratila u Sarajevo, gdje će nastaviti pripreme za pretkvalifikacija.

Pobjeda nad Španijom

Mlada muška U18 reprezentacija BiH zabilježila je prvu pobjedu u pripremnom periodu. Juniori su u generalnoj probi pred Evropsko prvenstvo u Slovačkoj savladali selekciju Španije rezultatom 78:76. Bila je to prva od dvije utakmice sa istim rivalom, a bh. tim do pobjede su vodili odlični Sani Čampara sa 31, te Emir Čerkezović, koji je ubacio 14 poena. Izabranici selektora Borisa Džidića juče je trebalo da odrade i posljednju trening utakmica u Donjem Vakufu sa istim rivalom. Mladi "zmajevi" danas se vraćaju u Sarajevo, gdje će boraviti sve do četvrtka, kada putuju na Eurobasket u Bratislavu.