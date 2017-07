Vujošević okuplja "zmajeve"

Seniorska košarkaška reprezentacija BiH okupiće se u nedjelju u Sarajevu i tako početi pripreme za nadolazeće pretkvalifikacije za Mundobasket 2019. godine.

Selektor "zmajeva" Duško Vujošević našao se u velikim problemima zbog sastavljanja ekipe, s obzirom na to da mu je dolazak otkazala nekolicina prvotimaca. Iskusni stručnjak neće moći da računa na Mirzu Teletovića, Jusufa Nurkića, Elmedina Kikanovića, Emira Sulejmanovića i Miralema Halilovića, s tim da bi osim prve dvojice ostali trebalo uredno da se jave stručnom štabu. Izvjesno je da Vujošević neće moći računati ni na Andriju Stipanovića. Do sada je selektor bh. košarkaša uputio jedan novi poziv, i to 23-godišnjem centru Ismetu Sejfiću.

U nedjelju bi na prvoj prozivci trebalo da se pojave sljedeći košarkaši: Nemanja Gordić, Andrija Stipanović, Milan Milošević, Adin Vrabac, Kenan Karahodžić, Draško Albijanić, Emir Sulejmanović, Nikola Gajić, Miralem Halilović, Aleks Renfro, Zek Rajt, Džanan Musa, Aleksandar Lazić, Edin Atić, Amar Gegić, Imran Polutak, Markus Lončar, Njegoš Sikiraš, Darko Talić, Nedžad Muratović, Almir Hasandić i Ismet Sejfić.

BiH će od 2. do 19. avgusta igrati pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a "zmajevi" će snage odmjeriti sa reprezentacijama Slovačke, Jermenije i Švedske.