Zaljubio se u Srpkinju, a onda i u Zvezdu

Navijači Crvene zvezde imaju novog junaka sa tribine, i to iz Engleske! Met Vajt je prije nekoliko godina zavolio Andrijanu iz Srbije, a zatim i klub koji je počeo da prati širom Evrope, iako mu je prva ljubav Čarlton Atletik.

Posao mu omogućava da često putuje na evroligaške mečeve, a na Twitteru i Instagramu je već postao Zvezda među navijačima, naročito poslije Baskonije.

Sa djevojkom je umakao redarima kako bi na gostovanju proslavio veličanstven trijumf, uz zastavu Srbije i šal Zvezde. Za "Telegraf", između dva puta, Met je sa zadovoljstvom pričao kako je sve počelo i kako će se nastaviti.

"Krivicu za moju ljubav prema Zvezdi snosi moja devojka, njen tata je partizanovac, ali smo mi izabrali crveno-belu stranu. Bukvalno od trenutka kad smo se upoznali, odmah smo otišli na moju prvu utakmicu Zvezde, u oktobru 2013. na Marakani, bilo je 5:1 protiv Novog Pazara i bio sam veoma očaran još od trenutka kad sam zakoračio na stadion. Volim strast i podršku koja se daje ekipe, to je nešto što ne doživljavam na istom nivou u drugim zemljama. Postao sam vremenom veći navijač Zvezde od moje devojke, nismo ni sanjali da će se to desiti. Nije to sad stvar samo Zvezde, imam strast i ljubav za sve što je srpsko. Bio sam u Kardifu kada je reprezentacija Srbije igrala, takođe sam ispratio nekoliko košarkaških utakmica nacionalnog tima. Beležio sam i snimke sa pojedinih košarkaških i fudbalskih utakmica kako bih ljudima pokazao koliko su Delije dobre, sve možete pogledati na mom kanalu", počinje priču Met.

Iako košarka u Engleskoj nije baš najomiljeni sport, ovaj mladić se zaljubio u Zvezdu i igru pod obručima.

"To je velika istina i sigurno da nikad košarku ne bih pratio toliko da nije Zvezde. Sada obožavam da gledam evropsku košarku, NBA nisam stigao da ispratim toliko. Ali prva Zvezdina košarkaška utakmica nije bila planirana i to se može nazvati sudbinom. Devojka i ja volimo da putujemo, pa smo uzeli kartu za Atinu u decembru 2015.kada je Olimpijakos čekao Zvezdu. Tamo smo tek uočili da Zvezda gostuje tokom našeg boravka, uzeli smo karte i to je jedna od najboljih utakmica kojima sam prisustvovao. Od tog momenta, pratim i fudbal i košarku, i Zvezdu i Srbiju gde god u Evropi igraju. Kad se vratim u London, jurim linkove na internet da ispratim Evroligu, ABA ligu i KLS. Prošlog jula sam u Beograd dolazio da gledam srpske mečeve u kvalifikacijama za Olimpijske igre", kaže Vajt.

Na pitanje kako se osjećao poslije utakmice sa Baskonijom kada si uletio na teren sa djevojkom on odgovara:

"Mislim da neki nisu ni stigli da shvate da sam Englez jer sam ja zanemeo od šoka. Bilo je teško za mene i devojku da sedimo među navijačima Baskonije pokušavajući da budemo mirni i da ne navijamo iz sveg glasa za Zvezdu, nisam siguran da li smo bili jedini jer sam video samo četiri osobe privržene Zvezdi, ali u VIP boksu. Samo smo odlučili da na kraju privučemo pažnju igrača, 20 sekundi pre kraja smo se pustili do ograde i samo smo jurnuli između članova obezbeđenja i redara. Kada su videli šal i zastavu Srbije, slikanje je bilo nezaobilazno, čestitali smo im na novoj neverovatnoj pobedi", kaže Met.

