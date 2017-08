"Zmajevi" Vujoševiću: Ovo je Vaša "Mona Liza"

Savršenu kompoziciju i sklad može uništiti i samo jedan, čak i najmanji detalj. Ipak ste pokazali da ste neprevaziđeni maestro svoje umjetnosti! Ovo je i za nas i za Vas, Vaša "Mona Liza", poruka je kapitena košarkaške reprezentacije BiH Adina Vrapca, koju je uputio selektoru Dušku Vujoševiću nakon velike pobjede nad Armenijom.

"Zmajevi" su u meču odluke savladali Armeniju 83:66 i tako izborili nastup u glavnoj rundi kvalifikacija za Mundobasket. U trenutku kada su ostali i bez selektora Vujoševića, koji svoju životnu bitku vodi u beogradskoj bolnici, nikad mlađi bh. tim je odigrao najbolju utakmicu pretkvalifikacija i tako praktično spasio bh. košarku od ponora. Da je zaista tako pokazuje činjenica bh. selekcija, da su doživjeli poraz, praktički ne bi postojala s obzirom na to da bi naredne takmičarske utakmice imala tek za više od dvije godine, kada se igraju kvalifikacije za Eurobasket 2021. godine.

"Ovaj tim je u ovu akciju ušao s velikim skepticizmom, ali istovremeno s velikom podrškom navijača i javnosti. Ovi momci su pokazali veliki napredak za kratko vrijeme i ovaj uspjeh su zaslužili svojim vrijednim radom i ponašanjem", kaže iz Jerevana za "Nezavisne" Mensur Bajramović, koji je vodio ekipu umjesto bolesnog Vujoševića. Izostanak tvorca jedne nove reprezentacije dao je krila bh. košarkašima, koji su očitali lekciju Armencima.

"Bio je ovo veliki ispit za sve nas. Na kraju smo odigrali najbolje kada je najvažnije bilo. Imali smo fantastičan pristup, iskontrolisali smo njihove najbolje igrače i pokazali sav talanat u napadu. Ovi mladi igrači su odigrali poput mnogo starijih i zrelijih igrača", ističe Bajramović i dodaje:

"Nedostajao nam je Dule, kako njima, a pogotovo meni. Ovu pobjedu smo posvetili njemu, koji je zaista sjajan čovjek i vrhunski trener, od kojeg smo svi mnogo naučili. Moram dodati da je ovu pobjedu doživio veoma emotivno, jer se radi o velikom emotivcu, koji voli košarku svim srcem i koji se dosta vezao za ovaj tim", zaključio je naš sagovornik.

Ponovo je junak BiH bio Džanan Musa, koji je domaćinu ubacio 21 poen, a nakon velike pobjede kratko se obratio selektoru, s kojim se dostao vezao u ovim pretkvalifikacijama.

"Treneru, nadam se da ste zadovoljni. Za sve Bosance i Hercegovce", napisao je Musa na Facebooku. Poruke mladih igrača najbolje oslikavaju atmosferu unutar reprezentacije i šta za njih znači da ih vodi strateg poput Vujoševića, koji je još jednom potvrdio zašto ga smatraju za eksperta za rad s mladima.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine počinju u novembru ove godine i trajaće do februara 2019. godine. Učestvovaće 32 selekcije, a plasman u Kinu će obezbijediti najboljih 12 selekcija Starog kontinenta. Ove sedmice (24. avgusta žrijeb) će biti poznato u koju grupu će biti dodijeljena BiH, kao i preostalih sedam selekcija koje su izborile nastup u kvalifikacijama. S obzirom na to da je drugoplasirana u grupi, BiH se može naći u grupama A, C, E ili G. U Grupi A se nalaze Španija, Slovenija i Crna Gora, a u Grupi C su Poljska, Litvanija i Mađarska. Grupu E sačinjavaju Belgija, Francuska i Rusija, dok Grupu G čine Njemačka, Srbija i Gruzija.

Završene su pretkvalifikacije i u ostalim grupama. Najveće iznenađenje predstavlja prolaz Kosova. Rezultati posljednjeg kola pretkvalifikacija, Grupa A: Švedska - Slovačka 86:82, Grupa B: Albanija - Holandija 37:111, Grupa C: Kosovo - Estonija 75:69, Grupa D: Portugal - Bjelorusija 79:78.

Grupa A

1. Švedska 6 4 2 476:447 10

2. BiH 6 4 2 502:465 10

3. Armenija 6 3 3 470:482 9

4. Slovačka 6 1 5 434:488 7

Grupa B

1. Holandija 4 3 1 352:264 7

2. Austrija 4 3 1 326:264 7

3. Albanija 4 0 4 228:378 4

Grupa C

1. Estonija 4 3 1 299:266 7

2. Kosovo 4 2 2 271:300 6

3. Makedonija 4 1 3 296:300 5

Grupa D

1. Bugarska 4 4 0 335:274 8

2. Bjelorusija 4 1 3 294:316 5

3. Portugal 4 1 3 290:329 5

Teletović: Svaka čast

Odmah nakon trijumfa bh. košarkaša u Jerevenu oglasio se i dugogodišnji kapiten bh. tima Mirza Teletović, koji nije bio na raspolaganju Vujoševiću u pretkvalifikacijama.

"Sve čestitke našim mladim momcima na plasmanu u kvalifikacije za SP. Svaka čast", napisao je košarkaš Milvokija.