Zoran Sretenović za "Nezavisne": Bili smo najbolji tim 20. veka

Plasman u top osam Evrolige bi bio veliki uspeh za Crvenu zvezdu, ali teško će neka ekipa s ovih prostora ponoviti uspeh Jugoplastike, Partizana i Bosne.

Ovo je u razgovoru za "Nezavisne" rekao Zoran Sretenović, legendarni košarkaš, koji je čak tri puta osvajao titulu prvaka Evrope i sva tri puta je to uradio s Jugoplastikom. Prve profesionalne korake napravio je u Crvenoj zvezdi, ali nije uspio da se nametne i put ga je odveo u Split, gdje je bio član generacije koja je zlatnim slovima ispisala stranice evropske košarke. Bez košarke ne može ni sada pa tako pomno prati i rezultate "crveno-bijelih", koji polako ali sigurno krče put ka top osam fazi Evrolige kao jedini predstavnik s prostora bivše Jugoslavije u ovom elitnom klupskom takmičenju.

"Zvezda ima sjajnu sezonu, koja se još nije završila. Kao što sam rekao, ulazak u top osam bi bio veliki uspeh, a posle toga je sve otvoreno. Bez obzira na dobre rezultate, mislim da će teško koja ekipa s ovih prostora u skorije vreme da se popne na krov Evrope", rekao je legendarni jugoslovenski košarkaš.

NN: Stefan Jović je po mišljenju mnogih jedan od ključnih igrača Crvene zvezde. Kako vidite njegovu ulogu u ekipi i kako komentarišete sve veći izostanak kvalitetnih plejmejkera u Evropi?

Sretenović: Jović je jedan od glavnih faktora za Zvezdine uspehe ove sezone. Igra sa dosta samopouzdanja i nametnuo se igrom kao pravi vođa ekipe, što je i osnovna uloga plejmejkera. Nedostatak plejmejkara u Evropi je evidentan, a razlog za to je promena razmišljanja o ulozi ovakvog igrača i manjak strpljenja da bi se postao pravi plej.

NN: Regionalna ABA liga polako ulazi u završnicu. Zvezda je već viđena kao prvak, da li mislite da neko može da im pomrsi račune?

Sretenović: Teško će neko da uspe u tome, mislim da ove sezone nema jake ekipe koja može Zvezdi da parira u regionalnom takmičenju.

NN: Bili ste član Jugoplastike, koja je tri puta zaredom osvajala titulu prvaka Evrope. Kako gledate na taj period karijere?

Sretenović: Bili smo najbolji tim 20. veka, što dovoljno govori o ekipi. Mislim da smo bili jedinstveni po svim kategorijama i da će teško koja ekipa uspeti tako nesto da ponovi.

NN: Igrali ste i za Partizan, koji sada prolazi kroz težak period. Da li mislite da može da se izvuče iz krize?

Sretenović: Partizan je u velikoj krizi i mnogo toga zavisi od čelnika kluba i njihovih poteza u budućnosti. Od toga najviše zavisi da li će uspeti da se vrate na period kad su bili dominantni na našim prostorima.

NN: Kada ste počeli da gradite karijeru, koji igrači su Vam bili idoli i koga biste izdvojili kao saigrača koji Vam je bio najbolji i s kim ste sada najviše čujete?

Sretenović: Naravno da sam kao klinac imao idola, kao svi u to vreme. Moji idoli su bili Kića (Dragan Kićanović) i Moka (Zoran Slavnić), a najbolji igrač s kojim sam igrao je Toni Kukoč. Nakon svih ovig godina i dalje sam u kontaktu s celom tom generacijom.

NN: Da li žalite za nečim u igračkoj karijeri, da li biste voljeli da ste se oprobali u NBA?

Sretenović: Jedino za čim žalim je neigranje na Olimpijskim igrama u Barseloni zbog embarga. Nisam imao želju da se oprobam u NBA jer se za mene lepša košarka tada igrala u Evropi.

NN: S reprezentacijom Jugoslavije ste osvojili dvije medalje, a stiče se utisak da je njihov broj trebao da bude veći i da ste mnogo više trebali da igrate za reprezentaciju?

Sretenović: Tada je bilo izuzetno mnogo dobrih igrača, ali isto smatram da sam igrama za Jugoplastiku zasluživao više nastupa za reprezentaciju, samim tim bih osvojio i više medalja.

NN: Reprezentacija Srbije iz godine u godinu igra sve bolje i čini se da se tim vraća na stare staze. Kakva su Vaša očekivanja na Evropskom prvenstvu ove godine?

Sretenović: Zadnjih godina se povratio taj duh i zajedništvo koje se bilo izgubilo prethodnih godina. Samim tim su došli i dobri rezultati, a na Evropskom prvenstvu očekujem da će ova ekipa ostati na ovom putu.

NN: U trenerskoj karijeri ste vodili nekoliko klubova. Koliko ste zadovoljni tim dijelom karijere i kakvi su Vam planovi za budućnost?

Sretenović: Sigurno da uvek može bolje i više, ali mislim da mogu da budem zadovoljan što se tiče mog rada. Nažalost, vremena su takva da sve mora da bude odmah i sada, što je u košarci neostvarivo. Potrebno je vreme i dosta rada i truda, kojeg sada nema.

NN: Vodili ste Igokeu, koja sada dominira u BiH, što tada nije bilo slučaj. Vjerujete li da klub može još da napreduje i koliko pratite situaciju u bh. košarci?

Sretenović: Uvek može bolje, samo zavisi od samog kluba i od želja i mogućnosti. Iskreno, samu ligu BiH površno pratim. Pratim dešavanja oko reprezentacije BiH i mislim da po sastavu zasližuje mnogo bolje rezultate od ovih.

Evroliga za bogate

NN: Evroliga je ove godine promijenila format, što je donijelo više kvalitetnih mečeva. Da li na to gledate kao na dobar potez s obzirom na to da postoje male šanse za neke klubove da dođu u elitno takmičenje?

Sretenović: Nažalost, mislim da se ovakvim formatom samo ide na ruku bogatim klubovima i pitam se gde je tu sport gde ne pobeđuje uvek jači?

Jokić krenuo fenomenalno

NN: Nikola Jokić je apsolutni hit u NBA u posljednje vrijeme i mnogi tvrde da bi mogao da bude najbolji evropski igrač na tlu Amerike.

Sretenović: Krenuo je fenomenalno i na putu je da postane najbolji Evropljanin u NBA. Treba samo sačekati da još pokaže kontinuitet i blizu je toga.

O navijačima

NN: Posljednjih dana aktuelni su navijači Crvene zvezde i Partizana. Prvi su vrijeđali Željka Obradovića, a drugi porodicu Čović. Da li s tim treba da se igra ili neko mora da reaguje?

Sretenović: To nije mali problem koji može lako da se reši jer su i sami klubovi pogodovali da do toga dođe. Svakako sam za to da treba takva ponašanja iskoreniti.