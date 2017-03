Zvezda oslabljena protiv Uniksa

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je težak raspored glavni uzrok problema njegovih košarkaša, ali da će ekipa učiniti sve da pobijedi Uniks u narednoj utakmici.

"Da je raspored bio drugačiji, naš učinak bi bio bolji. Nemoguće je imati očekivanja da svake sekunde budemo kao što smo bili, to je nemoguće. Od 19. januara nismo u sastavu koji može najviše. Ponekad je bio kompletan, ali to nije bila ta spremnost. Koliko je to utakmica, putovanja, psihološke potrošnje? Pa i ako promašimo neki šut nije za kritiku, a ni za paniku", rekao je Radonjić na konferenciji za novinare.

Zvezda će u petak dočekati Uniks u pretposljednjem kolu Evrolige, u kom će imati priliku da se plasira ili olakša put u četvrtfinale.

Radonjić je ponovio da je veoma ponosan na rezultate u Evroligi, bez obzira na to šta se dogodi u nastavku.

"Veoma sam ponosan sa svim što smo napravili ove sezone u Evroligi. Ima puno razloga za to", istakao je Radonjić.

On je naveo da Zvezda želi da pobijedi Uniks bez obzira na to što direktan rival za četvrtfinale Darušafaka svoju utakmicu 29. kola igra dan ranije.

"Bez obzira na ishod, želja je i maksimalna motivacija da savladamo Uniks. Za to je potrebno da igramo dobro, ne samo odbranu, već da budemo bolji i u napadačkom smislu od prošlih mečeva i sa našim navijačima zadovoljni završimo domaćinstvo u regularnom delu Evrolige", kazao je trener crveno-bijelih.

Zvezda će biti oslabljena neigranjem Stefana Jovića, koji je obnovio povredu leđa na utakmicu protiv Budućnosti u polufinalu ABA lige.

"Jović je počeo sa radom, ali je tokom meča opet osetio problem sa leđima, tako da u drugom poluvremenu nije mogao ni da igra. Sutradan maltene nije mogao da hoda", rekao je Radonjić i dodao da problema sa temperaturom ima i Milko Bjelica, dok su svi ostali "zdravi i spremni".

Radonjić je rekao da je Jović imao problema i kada je prelazio u Zvezdu i da će se pokušati da se pronađe rješenje da zaigra u nastavku sezone.

"Pokušaćemo da nađemo način da ga dobijemo makar za nešto do kraja sezone. Najviše bih voleo da je na nivou na kom je bio, da bude sa nama i pomogne nam. Ali, ako ne bude mogao, idemo, igramo bez njega. Najviše bih želeo da on u utorak bude u timu. I on to hoće, ali ako bude mogao. Ako može da, ako ne može, neće biti", rekao je Radonjić.

Zvezda je u posljednje tri utakmice imala problema sa realizacijom, a ni u jednoj poslije 40 minuta nije dala više od 60 poena, za šta je Radonjić okrivio težak raspored.

"Takav raspored nema niko osim nas. Ne bih mogao da kažem da je to ništa osim preteškog rasporeda. Jasno je da procenti nisu dobri, ali treba uzeti u obzir objektivne okolnosti. Naravno, pokušaćemo da to izgleda bolje. Ali, imamo period u kom ne možemo da se dovoljno odmorimo i pripremimo. Moramo da radimo u rasporedu koji imamo najbolje moguće. Bićemo bolji, ali je potrošnja ogromna", rekao je on.

Radonjić je za Uniks rekao da je to ekipa koja ima kvalitet, koji je pokazala u mnogim situacijama do sada tokom evroligaške sezone.

"Uniks je na poziciji na kojoj jeste, ali ima veliki individualni kvalitet. Tim sa Kitom Lengfordom i ostalim kvalitetnim i iskusnim igračima može da bude nezgodan za svakog, bez obzira na mesto igranja utakmice. Kompletni mogu da igraju na nivou koji ukazuje na to da će biti dobar, dobar meč", rekao je Radonjić.

Utakmica će se igrati u petak od 19.00 u Beogradskoj areni.

