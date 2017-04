Zvezda osvojila ABA ligu

Košarkaši Crvene zvezde odbranili su šampionsku titulu ABA lige, pošto su u trećem meču savladali ekipu Cedevite u Zagrebu 61:71.

Izabranici Dejana Radonjića pobijedili su u sve tri utakmice i ovim trijumfom treći put zaredom postali prvaci regionalnog takmičenja i obezbjeđena im je karta za Evroligu.

Najefikasniji u ekipi Dejana Radonjića bio je Dion Tompson sa 14 poena, a pratili su ga Marko Simonović koji je dodao poena manje i Nejt Volters sa 11.

U poraženom sastavu Džejms je ubacio devet, a jedini dvocifreni na meču bio je Katić sa dvanaest poena.

Gosti su odlično startovali i poveli sa 8:0 poslije trojke kapitena Luke Mitrovića. Uspjela je Cedevita da posle tri minuta dođe do koša i da napravi seriju od 5:0. Beogradski tim je čuvao prednost sve do dva i po minuta do kraja prve četvrtine, kada je Cedevita serijom 7:0 stigla do izjednačenja 14:14.

Izabranici Dejana Radonjića su na prvi odmor otišli s prednošću od četiri poena, a tu doonicu zatvorio"je Volters poenima uz zvuk sirene.

Cedevita je u drugoj četvrtini zahvaljujući, prije svega, šutu za tri poena uspjela da stigne do prvog vođstva na utakmici (31:28), ali je Zvezda vrlo brzo odgovorila sjajnom serijom od 13:0.

Beogradski klub je na poluvrijeme otišao sa sedam poena prednosti, a tu prednost je na početku treće četvrtine dodatno uvećao Dženkins - 53:39.

Crveno-bijeli su nastavili u istom ritmu, povećavali su prednost tokom treće četvrtine, da bi ona na početku posljednje dionice iznosila velikih 20 poena.

Bek crveno-bijelih Čarls Dženkins proglašen je za najkorisnijeg igrača finalne serije plej-ofa Jadranske lige. On je na posljednje tri utakmice prosječno postizao 14,6 poena, uz 5,6 asistencija i 3,6 skokova.

