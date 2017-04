Zvezda povela 1:0 u finalu play-offa ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde poveli su 1:0 u finalnoj seriji play-offa ABA lige pobedom nad Cedevitom sa 81:66 u hali Aleksandar Nikolić.

Zvezda je u prvom meču finalne serije savladala Cedevitu poslije preokreta, najviše zahvaljujući sjajnoj odbrani u drugoj i trećoj četvrtini.

Cedevita je furiozno krenula, imala dvocifrenu prednost, ali su se crveno-bijeli konsolidovali i velikom serijom prelomili susret u svoju korist.

Košarkaši Zvezde očajno su otvorili utakmicu i već u prva tri minuta izgubili pet lopti. To je Cedevita kaznila, na početku je napravila seriju 0:8, da bi držala kontrolu sve do samog finiša četvrtine. Dominirao je centar Miro Bilan, koji je sredinom prve deonice već imao dvocifren broj poena.

Cedevita je stigla do maksimalnih plus 15 (8:23) i činilo se da imaju priliku već tada da prelome susret, ali se to nije dogodilo. Radonjićevi igrači su uhvatili ritam i počeli da pogađaju sa linije penala, a onda i pojačali odbranu.

Gosti su i drugih 10 minuta otvorili pogotkom, ali je onda uslijedila fenomenalna serija Zvezde od 17:1 i preokret. Nalet je pokrenuo Milko Bjelica, ispratio ga je Ognjen Kuzmić, a razigrali su se i Amerikanci – Nejt Volters i Čarls Dženkins.

Prednost domaćina je počela da raste i da nije bilo nekoliko grešaka u završnici, na poluvrijeme bi se otišlo sa zavidnom razlikom.

Međutim, ono što nisu uspjeli u drugoj, učinili su u trećoj četvrtini. Spustili su loptu u reket i krenuli da prave razliku. Bjelica i Kuzmić uništavali su Mirzu Begića u odbrani, pa je domaćin vrlo brzo otišao na plus 10.

Cedevita je posljednji trzaj pružila u prvom minutu četvrte četvrtine, ali je Volters odbio napad protivnika, a poslije nekoliko brzih kontri bilo je jasno da će Zvezda doći do 1:0 u finalnoj seriji plej-ofa regionalnog takmičenja.

