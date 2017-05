Banjalučanin pobjednik Mozzartove nagradne igre: Zaradio 6.000 KM i osvojio Volkswagen UP!

Završena je velika MOZZARTOVA nagradna igra „Pogodi najveću kvotu“ u BiH, u kojoj se Banjalučanin kvotom dokazao da bi UP na drumu pokazao.

Prethodnih mjesec dana cijela Bosna i Hercegovina je učestvovala u nagradnoj igri „Pogodi najveću kovotu”, koju kompanija MOZZART organizuje po treći put. Potjera za tiketom s najvećom pogođenom kvotom je završena i majstor klađenja je poznat.

Pero Gajić iz Banjaluke pobjednik je nagradne igre „Pogodi najveću kvotu“ koju je MOZZART organizovao od 1. do 30. aprila! Banjalučačnin je sastavio tiket s kvotom 5.814, zaradio na njemu 6.046.56 KM i osvojo Volkswagen UP!

Pero Gajić iz Banjaluke je tiket sastavio s namjerom da prestigne kvotu koja je u tom momentu bila najveća i da osvoji glavnu nagradu – automobil Volkswagen UP! Ovaj iskusni kladilački vuk na pobjednički tiket uložio je jednu konvertibilnu marku, i to u četvrtak, 13. aprila, kada kladioničarska ponuda nije bogata kao vikendom. Iako je „namjenski” pravio tiket, ipak mu nije jedini cilj bio da osvoji prelijepi automobil, već i da pokaže da može biti najbolji od svih! I na kraju je uspio u tome!

„Ciljano sam igrao tiket kako bih pogodio najveću kvotu, a igru 1UG 3+ koju sam odigrao na dobitnom tiketu igrao sam na sve četiri utakmice koje su došle sasvim slučajno, odnosno, ne postoji nikakav razlog zašto sam odigrao baš te utakmice. Inače uvijek igram igre na golove, i to isključivo na druge ili treće lige, osim što ovoga puta nisam odigrao sistemski tiket, koji inače stalno igram“, rekao je Pero Gajić.

Pored glavne premije koju je osvojio Pero Gajić, MOZZART je nagradio i najuspješnije na svakom uplatno-isplatnom mjestu, kao i one koji više vole da se klade iz udobnosti svoga doma putem našeg sajta mozzartbet.ba. Prva nagrada za najbolje kladioce na lokalnom nivou bila je bicikl, druga ručni sat, a treća sportski paket.

Pero je s pobjedničkim tiketom, koji mu je pored novčane nagrade donio i VW UP, postao i vlasnik bicikla kao nagrade za prvo mjesto na lokalnom nivou na MOZZARTOVOM uplatno mjesto Banjaluka 6 u ulici Vase Glušca 19a. Ali to i dalje nije sve! Deset dana kasnije Pero je pogodio kvotu i za treće mjesto na lokalnom nivou, i to 366,80, koja mu je donijela dobitak od 1.144,40 KM i MOZZART sportski paket.

„Ovo mi nije prvi veći dobitak. U MOZZARTU se kladim više od deset godina, te sam imao i prije tikete na kojima su uglavnom dobici između 1.000 KM i 3.000 KM, kao što je i ovaj tiket za treće mjesto na lokalnoj nagradnoj igri”, rekao je Pero.

Da podsjetimo, u MOZZARTOVOJ nagradnoj igri „Pogodi najveću kvotu“ učestvovalo je ukupno 61 uplatno mjesto, kao i tiketi odigrani putem sajta mozzartbet.ba. Minimalna uplata je bila 1 KM, a u obračun nisu ulazili sistemski tiketi i tiketi s jednim promašenim parom koji ostvaruju pravo na bonus „Naplati promašaj", Live Bet tiketi, tiketi s brzim igrama i klađenjem na brojeve.

Čestitamo svim učesnicima i želimo da vas obavjestimo da MOZZART već sprema nova iznenađenja za svoje igrače.