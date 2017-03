Banjalučki bokser Goran Delić: Za mene su šampioni ljudi čistog srca

Banjalučki bokser Goran Delić proteklog vikenda u njemačkom Dahauu osvojio je titulu prvaka Evrope u verziji Svjetskog bokserskog savjeta (WBC) nakon što je u meču karijere savladao Mađara Balzaja Horvata. Priliku da se bori za titulu dobio je nakon što je na vrijeme nije branio bivši svjetski prvak Firat Arslan.

"Sedam-osam dana pred sam meč htjeli su da dodijele titulu Firatu Arslanu i tu su krenula lobiranja menadžera, na kraju sam dobio titulu da boksam, ali je uslov na kraju bio da do kraja kraja godine boksam protiv Arslana, bivšeg svjetskog šampiona", rekao je Delić u razgovoru za Anadolu Agency, kojem je ovo bila 31. pobjeda u karijeri.

Planirano je bilo da protivnik Deliću bude bokser iz Gruzije, ali mu je pet dana pred meč odbijena viza, pa ga je u ringu zamijenio Mađar.

"Nekad je bio dobar bokser, sad je u padu, ima dosta mečeva iza sebe, a na moju sreću dobio sam ga u četvrtoj rundi prekidom", rekao je Delić.

Ekipa AA sa Delićem je razgovarala u sali u kojoj je radio kondicione pripreme za ovaj meč sa trenerom Nenadom Jovićem - Atomom koji kaže da je u pitanju spartanski trening.

"Bez obzira na formu koju je on imao, prvi put se u svojoj karijeri susreo sa ovakvom vrstom kondicinog treninga i priprema. Imamo razne rekvizite za taj naš program. Prvi put je koristio lance, trakaste gume gdje svojom težinom tijela izvodi neke vježbe, gdje se prvi put susreo sa ruskim zvonima, tu su i bugarske torbe, medicinke, pilates lopte, kamionske gume. Stvarno jedan spartanski terning koji svakog borca ili bilo kojeg sportistu dovodi u zavidnu fizičku formu", rekao je Jović.

U Banjaluci je tri sedmice radio kondicione pripreme, a zatim se dvije nedelje pripremao u Njemačkoj.

"Za dve nedjelje sam skinuo oko osam kilograma, što me dodatno iscrpilo", rekao je on. Podsjetio je da je njegov posljednji meč za titulu bio 2014. godine u Čečeniji, u Groznom, gdje je boksao protiv Kubanca Huana Karlosa Gomeza, koji je bio 14 puta svjetski šampion.

"Izgubio sam meč povredom nosa, odnosno pukao mi je nos u petoj rundi. U odnosu na njega, Mađar je bio daleko lošiji borac, moram biti iskren", rekao je Delić i dodao da ga do kraja godine očekuje revanš protiv Firata Arslana, Nijemca turskog porijekla.

Obzirom da je Arslanu, evropskom prvaku i svjetskom šampionu, bio sparing partner u vrijeme kada se spremao za svjetsku titulu, Delić očekuje težak meč.

"Tehnički on nije nešto pretjerano, ali kondiciono - sve lomi na tempo, kondiciju. Biće to težak meč, neizvjestan meč. U narednom periodu ćemo znati termin, volio bi da se to desi ovdje u Banjaluci, ali čisto sumnjam", rekao je Delić.

Na pitanje zašto se od 2014. nije borio za titulu, objasnio je da je za to potreban novac za pripreme, smještaj, federaciju, organizaciju.

"Na kraju krajeva, sve se svodi na novac, ništa ne možete bez novca, a ovdje sigurno ne možete naći potrebna sredstva", kaže ovaj bokser i dodaje da je sreća što postoje promoteri u inostranstvu sa kojim domaći borci mogu potpisati ugovore i boksati za njih.

Govoreći o situaciji u boksu u Bosni i Hercegovini, Delić je istakao da je situacija jako teška, ali da je pozitivno što je počela regionalna liga u boksu i što ima odličnih boraca, takmičara, ali da i to iziskuje novac. On se boksom bavi više od 20 godina, počeo je u banjalučkom klubu Slavija, koji sada "kuburi" sa novcem jer im je potrebno oko 150.000 eura na godišnjem nivou, što je jako teško obezbijediti.

"Boks se vraća, ali opet kažem, ništa bez novca", rekao je Delić.

Bio je vicešampion SR Jugoslavije, te dva puta bronzani na pojedinačnom prvenstu, kao i član reprezentacije SR Jugoslavije. Govoreći o svojim dosadašnjim uspjesima naveo je da je bio interkontinentalni šampion svijeta u jednoj federaciji, a prije tri godine bio je rangiran među top 15 boraca u svojoj kategoriji. U djetinjstvu Delić je želio da se bavi fudbalom, i to da bude golman, a priča da ne zna ni sam kako je "zalutao" u boks. Prvo se bavio kik-boksom, a zatim ga je u boksu primijetio prvi trener Mirko Jokić, te je postao prvotimac Slavije. Sada mu je boks ušao pod kožu.

Sebe ne smatra šampinom, iako je osvajao titule i medalje, jer je za njega čovjek šampion kada je "ljudina", odnosno kada ima srce i dušu. Delić je naveo da je za njega šampion bošnjački vojnik koji je tokom rata u BiH spasio život srpskom vojniku, pa ga je nedavno srpski vojnik pozvao na svadbu sina.

"Takvi su ljudi šampioni, kada u tom najgorem zlu pomažemo jedni drugima, kao i u ovom teškom vremenu. To su za mene šampioni, istinski ljudi koji imaju čisto srce. I ovo kad čovjek osvoji medalju, titulu, zove se šampion, ali ona prođe. Mi ostajemo i naša ljudskost i obraz - to traje. To prenosimo na našu djecu i to je za mene vječno", kazao je Delić.

Mladim borcima poručio je da ništa ne može preko noći jer sve što dođe preko noći - vrlo brzo i ode. Moraju, kaže, da istraju, da imaju volju i cilj, ali i da budu pošteni i pravedni.

"Naravno trnovit je put, biće jako teško, neki uspiju, neki ne uspiju. Bez obzira, koliko ste god talentovani, treba vam i sreća, ali da nikad ne odustaju da budu pravedni, pošteni, da imaju svoj cilj i uspjeh neće izostati", dodao je Delić.