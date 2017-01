Bh. rvači će pod isti krov

Formiranjem Rvačkog saveza Republike Srpske stečeni su svi uslovi za uspostavljanje jedinstvenog Rvačkog saveza BiH, a sve u skladu s važećim zakonom, Statutom Olimpijskog komiteta BiH.

Rvački savez RS podnio je zahtjev za priključenje zajedno s federalnim u već postojeći savez BiH, a posljednjeg radnog dana prošle godine na incijativu Ministarstva civilnih poslova BiH održan je sastanak između predstavnika rvačkog sporta Federacije i RS, sve pod patronatom OK BiH.

"Od momenta kada je oformljen Rvački savez RS napravljen je sastanak na molbu Ministarstva civilinih poslova. Trebalo bi to da bude klasično priključenje državnom savezu. Ako je slutiti po raspoloženju svih aktera, ne bi trebalo da bude nikakvih problema, tako da vrlo brzo očekujem sazivanje sjednice Skupštine, na kojoj će se harmonizirati Statut i time završiti ovaj proces", kaže Said Fazlagić, generalni sekertar OK BiH.

Pregovore u OK BiH su vodili Adis Osmanović, predsjednik Rvačkog saveza BiH, i Mladen Kecman, prvi čovjek Rvačkog saveza RS. Osmanović je istakao da vrlo brzo očekuje nastavak razgovora, a u cilju provođenja neophodnih aktivnosti, koje će za cilj imati uspostavljanje jedinstvenog saveza, koji će u tom slučaju biti upisan u registar Ministarva pravde.

"Bio je to učinkovit radni sastanak. Dogovoreno je da u narednom periodu radimo na izmjeni Statuta i priključenju RS RS u Rvački savez BiH. Ovo je dobar potez i nadam se da će se sve završiti bez ikakvih trzavica, jer ovo radimo zbog naših sportista. Potpisali smo zapisnik sa sastanka, na kojem je dogovoreno da Skupština bude po principu 5:5, tako da vjerujem kako ćemo sve odluke donositi koncenzusom", istakao je Osmanović.

Ukoliko bi se u kojem slučaju pojavili bilo kakvi problemi vrlo lako bi moglo doći do toga da Ministarstvo pravde donese odluku o prestanku rada Saveza, što nikome nije u interesu. Kako saznajemo, najveći problem kod usvajanja novog statuta bi mogao nastati zbog broja delegata iz dva saveza. Iz Federacije žele da se ovaj savez oformi po uzoru na neke druge saveze po principu dvije trećine iz Federacije i trećina iz RS, dok RS traži da to bude 50:50.

"Svima je u interesu da se ovo završi bez problema. Mi smo sastanak gledali sa strane i nismo se oglašavali. Mi ćemo tražiti da se Savez uredi po Ustavu, kao recimo Džudo savez, tako da bi logično bilo da to bude po pricipu 2:1. U Federaciji egzistira 14, a u RS tri kluba. Bez obzira na sve mislim da će se sve završti na najbolji način", kazao je Mirsad Ćosić, generalni sekretar Rvačkog saveza Federacije. Juče nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa čelnim čovjekom Rvačkog saveza RS Mladenom Kecmanom.