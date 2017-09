BiH bez medalje na Svjetskom prvenstvu u džudou

Niko od osam predstavnika BiH, šest u muškoj i dvoje u ženskoj konkurenciji, nije uspio da osvoji medalju na Svjetskom prvenstvu u džudou, koje je održano u Budumpešti.

Najveću uzdanicu Larisu Cerić zaustavila je u trećem kolu kategorije preko 78 kilograma Irina Kindžerska iz Azerbejdžana. Prethodno je Cerićeva u drugom kolu ostvarila pobjedu nad Kubrom Kare nakon samo 16 sekundi borbe, dok je u prvom kolu bila slobodna. Nikolu Boljanovića (do 73 kg) u drugom kolu porazio je Albanac Jon Vrenozi, a Petra Zadru (do 66) Bjelorus Dzmitrj Minkou.

U prvom kolu Ibru Miladina (do 100) zaustavio je Šveđanin Joakim Dvarbi, a Haruna Sadikovića (preko 100) Aliaksandr Vakhaviak iz Bjelorusije. Prvog dana takmičenja Tonija Miletića do 90 kg eliminisao je Ušangi Margijani iz Gruzije, Rijada Dedeića (do 90) Uzbekistanac Šahozdbek Sobirov, te Aleksandru Samardžić (do 70) Francuskinja Eva Marija Gaje.