"Bimal-Jedinstvo" organizator i domaćin 12. KUP-a BiH

Pres konferencija povodom održavanja 12. finalnog KUP-a Bosne u Hercegovine održana je danas u foajeu Doma kulture u Brčkom.

Titulu pobjednika u ženskoj odbojci iz 2016. godine brani ŽOK „BIMAL-JEDINSTVO“ dok će OK „Mladost“ Brčko braniti osvojenu titulu u muškoj odbojci.

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine i ŽOK „BIMAL-JEDINSTVO“ Brčko zajedno organizuju finale KUP-a BiH za odbojkašice koje će se održati u Brčkom, u subotu, 11. marta 2017. od 20 časova, dok je organizator takmičenja za odbojkaše OK „Mladost“. Finale za odbojkaše održaće se u nedjelju, 12. marta 2017. od 17 sati.

Na pres konferenciji medijima su se obratili ispred ŽOK-a „BIMAL-JEDINSTVO“ trener Smail Pezerović, član Upravnog odbora ŽOK-a „BIMAL-JEDNSTVO“ Nataša Pucar, kapitenka Sandra Mitrović i odbojkašica Dijana Vasić dok su ispred OK „Mladost“ na konferenciji prisustvovali kapiten Saša Zimonjić i odbojkaš Žarko Kisić. Ispred OK „Jedinstvo“ medijima se obratio trener kluba Drago Teodorović.

Član Upravnog odbora ŽOK „BIMAL-JEDINSTVO“ i direktor korporativnih komunikacija BIMAL-a, kompanije koja je generalni sponzor kluba istakla je značaj koji organizacija KUP-a Bosne i Hercegovine ima za Brčko, te zadovoljstvo što uz podršku kompanije BIMAL brčanske princeze bilježe vrhunske rezultate.

Polufinalne utakmice za žene održaće se u petak, 10. marta 2017. u sali gimnazije u Brčkom od 16:30 između OK „Sloboda“ Tuzla protiv „BL WOLLEY“ Banja Luka i od 19 sati između lokalnog kluba ŽOK „BIMAL-JEDINSTVO“ i OK „Kula-Gradačac“ iz Gradačca. Polufinalne utakmice za muškarce održaće se na istoj lokaciji u subotu, 11. marta 2017. od 14 sati kada će nastupiti OK „Domaljevac“ protiv OK „Modriča Optima“ dok će od 17 časova igrati brčanski klubovi OK „Mladost“ protiv OK „Jedinstvo“.