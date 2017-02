Branković bez polufinala

Edin Branković reprezentativac BiH u brzom klizanju (short track) nije uspio izboriti plasman u polufinale Svjetskog kupa održanog ovog vikenda u Drezdenu. U konkurenciji 56 najboljih brzoklizača svijeta trku na 1.500 metara završio je sa vremenom 2:20,080.

"Osvojio je važne bodove, ali nije uspio, kao ni na predhodna dva takmičenja, ući u polufinale. U ovoj fazi priprema i nastupa plasman i nije toliko bitan jer je cilj tempiranje forme za kvalifikacije i odlazak na ZOI, čemu je sve podređeno", saopštili su iz Klizačkog saveza BiH.

Dodali su i da je Branković nasatup u Njemačkoj iskoristio i kako bi isproba novu taktiku i tehniku klizanja, koju je postavio sa trenerom Piterom Guselom. Očekuju da bi nova taktika trebala doći do izražaja na takmičenjima od septembra do decembra ove godine. Bh. reprezentativac od 10. do 12. februara nastupiće na Svjetskog kupu u Minsku.