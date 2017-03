Brejdi poznavao lopova, napravili selfi

Ovogodišnji Superbol dugo će se pamtiti zbog fascinantnog preokreta koji su Petriotsi napravili nad Falkonsima, ali i zbog frke koja se podigla oko nestanka dresa junaka meča Toma Brejdija.

Koliko je ovo Amerikancima bitno dovoljno govori i podatak da se u potragu za dresom uključio i FBI.

Konačno, istraga je dala rezultate i nestali dres je pronađen. FBI je otkrio da je jedan ugledni novinar iz Meksika Maurisio Ortega ukrao dres, a to nije sve što je kod lopova pronađeno.

Takođe je pronađen i dres koji je Brejdi nosio tokom Superbola 2015. godine kada su Petriotsi savladali Sihokse.

"Veoma sam srećan što su moji dresovi pronađeni. Želim da zahvalim svim agencijama koje su učestvovale u istrazi. Znam da su naporno radili na pronalasku dresova i to mnogo cijenim", rekao je Brejdi.

Ono što je interesantno jeste podatak da je Brejdi zapravo poznavao lopova. Ortega je poznavao protokol Petriotsa jer je prethodno bio u svlačionici tima pa je znao kada će moći da ukrade dres.

Tokom jednog "boravka" u svlačionici Petriotsa čak je napravio selfi sa Brejdijem.

Tom Brady was face-to-face w/ the alleged jersey thief Mauricio Ortega in '05 — yrs before SB 51. Here's the photo. https://t.co/RhkMTbF92x pic.twitter.com/E3dTXYSsIN