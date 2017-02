Čajić i Mićivoda srebni na EP

Mladi karate reprezentativci Bosne i Hercegovine Hamza Čajić iz Lukavac i Goraždanin Aldin Mićivoda osvojili su srebrne medalje na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore koje danas završava u Sofiji.

Čajić je titulu vicešampiona Starog kontinenta osvojio u kategoriji juniora plus 76 kilograma izgubivši u finalu od predstavnika Francuske Mehdi Filalia. Takođe u konkurenciji juniora, ali do 70 kilograma Mićivoda je u bugarskoj prijestolnici na putu do srebra gorčinu poraza osjetio jedino od predstavnika Turske Gumuša Duhana.

"Predhodno sam savladao takmičare iz Irske Šona Krina, zatim Francuza Abdeselema Rajbaka, Mađara Kaptebo Botonda, te predstavnika Kosova Betina Malićija, koji spadaju među najbolje karatiste današnjice u mojoj kategoriji. U Finalu su presudile sitnice, nijanse, ali nisam nezadovoljan", rekao je Aldin Mićivoda.

On je ovim uspjehom nadmašio svoga sugrađanina Sanin Kanlić koji je vlasnik bronzanog odličja sa predhodnog šampionata.

"Drago mi je da sam pomakao ljestvicu. Već dugo u Goraždu nismo imali osvajača srebra ili zlata", dodao je Mićivoda.

Na prvenstvu u Sofiji istakao se i bh. kadetski reprezentativac preko 70 kilograma Munib Dedović. Član Karete kluba Mladost iz Viteza osvojio je bronzanu medalju. Zlatni u njegovoj kategoriji bio je Rus Robert Avakimov, a srebrni Martin Daniel Perez iz Španije.

Od predstavnika BiH zapažen nastup imali su još petoplasirani Eldin Hajdarpašić, Mirnesa Bektaš i Anes Čongo. Dejan Vitor nastup je okončao na sedmoj poziciji, kao i Amina Tahirović, dok su Isidora Borovčanin i Iris Ćorić bili deveti.