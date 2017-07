Delić: Nokaut je moja šansa

Spremio sam se koliko je bilo moguće za 25 dana, što ipak nije dovoljno za 12 rundi, ali šta je tu je. Zbog toga i činjenice da su od trojice sudija dvojica domaćih i jedan iz Italije svoju šansu vidim u tome da nokautiram protivnika.

Rekao je ovo banjalučki bokser Goran Delić, koji u subotu u njemačkom Gepingenu od 22.30 boksuje za titulu prvaka Evrope u WBO verziji protiv Firata Arslana. Delić je nekada bio sparing partner Nijemca turskog porijekla pa između dvojice boraca nema puno nepoznanica. On ima spremljenu taktiku za meč protiv Arslana.

"Radio sam na radu nogu, da se što više krećem po ringu, ne prihvatam tuču sa njim i iz takvih situacija sa dvatri udarca poentiram. To je jedini način, on je tehnički nepotkovan bokser, ali mu je fizička sprema kojom dobija mečeve na izuzetnom nivou i teško ga je dobiti na bodove. Ne smijem dopustiti da me lomi. Da je u pitanju meč na šest ili osam rundi, bilo bi lakše, ovako će to biti jako teško", kaže Delić.

Nakon ovog meča Delić će s Arslanom imati i revanš koji bi trebalo da se održi do kraja godine, a on ističe da je dobro to što se revanš mora zakazati dva i po mjeseca unaprijed pa će imati vremena da spremi za borbu od 12 rundi. On je ranije u martu osvojio titulu prvaka Evrope u WBC verziji koja nije ulog u ovoj borbi. Delić u dosadašnjoj karijeri ima 31 pobjedu i jedan poraz, dok je Arslan na bilansu od 39 pobjeda, osam poraza i dvije neriješene borbe. Ko bolje prođe nakon dva meča, imaće priliku da se bori za titulu ili barem da ima borbu u kojoj će postati izazivač za prvaka svijeta koja je trenutno u vlasništvu Ukrajinca Oleksandra Usika. On u narednom periodu vidi i kraj svoje karijere.

"Imam ugovor sa menadžerom Aleksandrom Petkovićem do kraja naredne godine, tokom čega planiram da odboksujem još četiri meča. Naravno da bi titula svjetskog prvaka u tom periodu bila za mene kruna karijere i ispunjenje sna. Ipak, bez obzira na ishod mečeva koji su mi ostali, planiram da se nakon završetka ugovora povučem iz svijeta boksa", zaključio je iskusni borac.