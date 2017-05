Điro: Gaviria stigao do trećeg trijumfa

Fernando Gaviria pobjednik je 12. etape Trke kroz Italiju vožene od Forlija do Ređo Emilije u dužini od 229 kilometara.

Mladi Kolumbijac ostvario je treću pobjedu na stotom izdanju Đira d’Italije, pobijedivši u sprint zarvšnici Italijana Jakuba Marečka i Irca Sema Beneta.

Ovo je bila posljednja prilika za sprintere da dođu trijumfa, pošto su do kraja Đira ostale sve brdske etape i jedan hronometar.

U generalnom plasmanu nije bilo promjena, vozač ekipe Sanveb Tom Dumulan i dalje ima prednost od 2:23 u odnosu na drugoplasiranog Kolumbijca Naira Kintanu, dok se na trećem mjestu sa 2:38 zaostatka nalazi Holanđanin Bauke Molema.

U petak je na programu brdska etapa od Kasteljania do Orope. Prvih sto kilometara je većinom ravno, dok je posljednjih dvanaest uspon sa maksimalnih 13 procenata nagiba.

