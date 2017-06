Džudisti iz BiH osvojili četiri odličja na Evropskom prvenstvu za veterane

Bh. džudisti ostvarili su veliki uspjeh na Evropskom prvenstvu za veterane u Zagrebu, odakle su se vratili sa četiri medalje. Odličja su osvojili Milanko Mučibabić, Mile Matijević, Mladen Vuković i Dragan Božović.

Mučibabić je osvojio zlatnu medalju u kategoriji M8 do 100 kilograma i tako odbranio titulu. Imao je tri borbe, a u finalu je pobijedio Rusa Vladimira Sidorenka na ipon.

"Teže je odbraniti titulu nego je osvojiti, ali uspio sam. Naši nastupi bili su prava prezentacija RS i BiH, posebno zato što je takmičenje bilo veoma kvalitetno i ozbiljno", rekao je Mučibabić i dodao da čestitke stižu sa svih strana.

Matijević (M7, do 73 kilograma) je osvojio bronzanu medalju sa tri pobjede i jednim porazom, a u borbi za bronzu je pobijedio prošlogodišnjeg šampiona Italijana Salvatorea Napolitana. Prvu medalju na evropskim šampionatima osvojio je Vuković (M1, do 81 kg), koji je na šampionatu u Zagrebu ostvario tri pobjede i jedan poraz i to od šampiona Francuza Ervina Pavlaka na poene. U borbi za bronzanu medalju savladao je Šveđanina Ola Hamarstroma.

"Ovo je moja prva evropska medalja i najveći uspjeh. Prezadovoljan sam. Takođe, ovo je moj prvi nastup u veteranskoj konkurenciji i u kategoriji M1, gdje se još aktivno bore seniori. Nadao sam se dobrom rezultatu, ali ne ovako velikom uspjehu", rekao je tridesetčetvorogodišnji Vuković.

On se od osme godine bavi džudom, višestruki je šampion RS i BiH, trostruki osvajač medalja na Balanskom prvenstvu za seniore (tri treća mjesta), te odličja na evropskim kupovima.

Mučibabić, Matijević i Vuković su članovi Džudo kluba Borac – UPS iz Banjaluke, dok je četvrti član reprezentacije Dragan Božović (M5, do 100 kg) iz DŽK Zvornik. Božović se takođe vratio sa medaljom i to bronzanom, koju je osvojio uz jedan poraz i jednu pobjedu.

"Imali smo četiri takmičara i osvojili smo četiri medalje, što je veliki uspjeh. Takođe, svi smo se kvalifikovali za Svjetsko prvenstvo za veterane, koje će biti održano u oktobru u Italiji. Velika je ovo stvar za banjalučki džudo sport, ali i džudo u BiH", istakao je Vuković.

Na EP je nastupilo 897 takmičara iz 37 zemalja, a osim u takmičarskom dijelu, BiH je imala predstavnika i među sudijama. To je Siniša Đukić iz Laktaša, jedini internacionalni sudija iz BiH.

"Stvaramo nove šampione"

Džudo klub Borac UPS iz Banjaluke ima oko 30 članova, a od septembra će taj broj biti veći.

"U septembru ćemo vršiti upis novih članova, svih uzrasnih kategorija i pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Stvaramo nove šampione", rekao je Vuković.