Godina tek počela, a već imamo najbrutalniji nokaut (VIDEO)

Veče borilačkih vještina "Belator 170" donijelo je pregršt fantastičnih mečeva u kojima se izdvojio onaj između Pola Dejlija i Brenana Vorda.

Velteraš Pol Dejli je u drugom najbitnijem meču večeri na senzacionalan način slavio protiv rivala.

Britanac je sredinom prve runde pogodio Vorda letećim koljenom u glavu.

Amerikanac je od udarca pao u nesvjest, a mnogi su pomislili da se borba završila tragično jer je udarac bio toliko brutalan.

O silini udarca dovoljno govori fotografija Brenana Vorda poslije meča.

Paul Daley's flying knee did a real number on Brennen Ward's face. I'm going to go cry now. pic.twitter.com/ejauEYb6Eg