Golferka ostala bez titule poslije poziva gledaoca

Američka golferka Leksi Tompson je ostala bez titule zbog njenih prekršaja tokom igre je prijavio jedan TV gledalac, pa su joj dodjeljena četiri kaznena udarca zbog kojih nije osvojila LPGA trofej.

Tompsonova je pogriješila pri pozicioniranju markera na "grinu" 17. rupe tokom turnira u Palm Springsu, što joj je tek javljeno poslije 24 časa.

Ova 22-godišnja Amerikanka je igrala 13. rupu posljednjeg dana turnira, kada su joj dvojica sudija saopštila da je njen raniji propust primjetio jedan gledalac tokom TV reprize, poslije čega je alarmirao organizatore putem elektronske pošte.

Tompsonova je tada bila u vođstvu, ali je zatim kažnjena i zbog neupisivanja ispravnog rezultata, pa je turnir završila sa četiri kaznena udarca i u suzama.

Iako situacija djeluje potpuno nepravedno, sudije su postupile po pravilima, zbog kojeg su mnogi golferi prilično bijesni i nezadovoljni.

Lexi Thompson was given a 4-stroke penalty after a home viewer dobbed her in. Thoughts?#dobbedin #Golf #nothinginit pic.twitter.com/DcYHsCL8pC — Oddschecker Au (@OddscheckerAu) April 3, 2017

"Ne postoji nijedan drugi sport u kome neko od gledalaca može da se javi i kaže šta je prekršaj. To se nigdje ne dešava i ne znam zašto je golf izuzetak. Niko ne govori in'i out u tenisu. Mi moramo da promjenimo to pravilo", rekao je osvajač PGA šampionata Džimi Voker prije početka US Mastersa u Ogasti

U debatu se uključio i legendarni golfer Tajger Vuds, koji je Tompsonovoj uputio podršku preko Twitera.

"Gledaoci ne bi trebalo da budu sudije. Idemo Leksi, osvoji ovaj turnir", rekao je Vuds, prije nego što je odlučeno pitanje pobjednika u Palm Springsu. Turnir u Kaliforniji je na kraju osvojila Riju So Jeon iz Južne Koreje.

