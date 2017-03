Goran Delić evropski prvak

Banjalučki bokser Goran Delić osvojio je titulu prvaka Evrope u verziji Svjetskog bokserskog savjeta (WBC) pošto je bez velikih problema nokautom u trećoj rundi savladao Mađara Balzaja Horvata. Delić je do jednog od najvećih ostvarenja u karijeri došao u njemačkom Dahauu i očekivano bio je veoma zadovoljan.

"Krenuo sam silovito od samog starta i veoma brzo je bilo jasno da sam daleko bolji od rivala. Hvala i svima onima koji su bili uz mene, a najviše porodici, bez koje u nekim teškim trenucima ne bih uspio", rekao je Delić.

On je priliku da se bori za titulu dobio nakon što je na vrijeme nije branio bivši svjetski prvak Firat Arslan, a ime rivala saznao je samo dan prije borbe. U Dahauu je došao do 31. pobjede u profesionalnoj karijeri, i to sedme nokautom. Samo jednom je ring napustio poražen, i to 2014, kada je bolji od njega bio Huan Karlos Gomez. Delić je nakon ovog meča najavio da bi uskoro mogao da napadne titulu prvaka svijeta.