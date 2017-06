Jedan od rijetkih snimaka stvarne borbe Brus Lija

Prije nekoliko dana objavljen je restaurirani snimak, jedan od svega nekoliko, na kojima se može vidjeti stvarna borba legendarnog Brusa Lija.

Riječ je o snimku na kom se, prema riječima objavljivača, Brus Li bori protiv jednog od svojih najboljih učenika - Teda Vonga.

Vong je bio majstor borilačkih vještina. Rođen je 1937. u Hong Kongu, a umro 2010.

Zanimljiva je činjenica da Brus Li nikad nije postao majstor ni u jednoj vještini koju je praktikovao.

Priča se da je izgubio samo jednu borbu - i to kad je imao 14 godina. Do tada nije trenirao, ali silom prilika je naučio da se odbrani. Tada je došao u ruke učitelju Džimu Manu 1957. godine, koji ga je učio ving čunu. A da je Brus bio majstor bilo koje vještine, bio bi to ving čun.

Smatra se da nije postao majstor zbog svog miješanog porijekla, odnosno činjenice da mu je ono otežavalo pronalazak sparing partnera. Prije završetka učenja kod Džima Mana, preselio se u SAD zbog studija.



