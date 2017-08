KBK Sveti Georgije se sprema za EP: U Makedoniju po medalje

Kik-bokseri banjalučkog kluba Sveti Georgije Tomislav Vukomanović, Simo Josipović i Nemanja Ponorac predstavljaće BiH na Evropskom juniorskom prvenstvu u Makedoniji, koje se održava od 2. do 6. septembra.

Duško Zorić, trener mladih boraca, ističe da imaju visoke ciljeve na takmičenju.

"Imamo visoka očekivanja, cilj su medalje, nije toliko bitnog kojeg sjaja, na ovom takmičenju će za nas i bronza biti kao zlato. Biće izuzetno jaka konkurencija, kategorije su pune, zavisi mnogo i od sastava i grupa. Pribojavamo se Rusa i Ukrajinaca, koji imaju ekstremno kvalitetna domaća prvenstva, a samim tim veliki broj mečeva i iskustvo. Ako njih ne budemo imali u grupi lakše ćemo doći do dobrih rezultata", kazao je Zorić.

Sva tri reprezentativca BiH nastupiće u disciplini K1 na EP. Vukomanović će nastupiti u kategoriji do 57 kilograma, Josipović do 60. Ponorac je državni prvak u kategoriji do 91 kg, ali je znatno smanjio težinu i nastupiće u kategoriji do 81 kg na EP. Zorić je kazao i da je Kik-boks savez Republike Srpske dao priliku kik-bokserima da prvi dio priprema odrade na Tjentištu, gdje su, kako kaže, "akumulirali pluća" za izazove koji slijede. Pripreme su ove nedjelje nastavljene u Banjaluci.

"Momci rade s trenerom Nenadom Jovićem na fizičkoj izdržljivosti, koja će im trebati na napornom takmičenju kakvo je EP. Iz oblasti boksa s njima radi bokser Goran Delić, kako bi odradili ručnu tehniku", kazao je Zorić.