Kasparov se vraća iz penzije i učestvuje na turniru u Sent Luisu

Legendarni ruski šahista Gari Kasparov se vraća iz penzije. On će učestvovati na turniru u Sent Luisu (od 14. do 19. avgusta) gdje će igrati bivši protiv sadašnjih šampiona (nagradni fond 150.000 dolara).

Neće odmjeriti snage sa trenutnim prvakom i njegovim bivšim štićenikom Magnusom Karlsenom, ali će igrati protiv Sergeja Karjakina, Hikarua Nakamure i Fabijana Karuane.

Kasparov je učestvovao na nekim egzibicijama poslije penzionisanja 2005. godine i poraza u Linaresu, ali nije igrao na ovako kvalitetnom takmičenju.

- Spreman sam da vidim da li se sjećam kako se pomjeraju figure. Hoću li moći ponovo da odem u penziju ako je odgovor ne - našalio se Gari na Tviteru.