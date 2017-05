Kladionačar sa Pala uložio marku, a osvojio 40.000 KM

Slika omraženog Holanđanina mogla bi da zauzme počasno mjesto na zidu jednog Paljanina

Njega je teško voljeti. Ne zato što, kao Đorđe Balašević u Devojci sa čardaš nogama, nosi čizme skitaljke, već zato što je prljav igrač, zato što će upotrebiti kakav god bezobrazluk samo da bi dobio ono što želi, a to je nerijetko crveni karton protivničkog defanzivca.

On se prosto ničega ne stidi, i širom svijeta vlada mišljenje da mu je, što bi se kod nas reklo, obraz kao đon. I zato je pravo čudo kad sretnete nekoga ko voli Robina van Persija, a među tim rijetkim zvjerkama se od ponedeljka nalazi jedan Paljanin. MOZZARTOV kladioničar sa Pala je zahvaljujući Holanđaninu zaradio 40.995 konvertiblinih maraka, ili preko 20.000 evra na samo jednu uloženu konvertibilnu marku (0,5 evra).

Ovaj tiket odigran je na Palama u nedjelju, imao je sedam parova, od kojih se samo jedan igrao u ponedeljak. I to meč Genčlerbirligi - Fenerbahče na kojem je odigran prelaz iz keca u dvojku sa kvotom 28! Nije neobično da kladioničari „jure“ ovakve prelaze u Turskoj, pogotovo na mečevima Fenera i Galate koji često znaju da opuštenije uđu u meč, da gube posle prvih 45 minuta, i da do kraja prestignu rivala. Ali način kako je ovaj tip proša u ponedeljak je nevjerovatan: naime, do 45. minuta bilo je 0:0, ali je sudija produžio prvo poluvrijeme i u toj nadoknadi Selčuk Šahin doveo je domaće u vođstvo i to fenomelanim pogotkom iz slobodnjaka.

Prvi dio opklade je prošao, ali je Fener imao zadatak da preokrene u drugih 45 minuta. To je I uradio. Zahvaljujući Robinu van Persiju - iskusni Holanđanin je već u 49. minutu poravnao na 1:1, da bi sudija u 75. svirao penal za Fener. Loptu je u ruke uzeo Van Persi i pogodio za 1:2. I za sjajan dobitak kladioničara s Pala, pošto mu je prije toga u nedjelju prošlo još šest sjajnih tipova.

(Mozzartsport.com)