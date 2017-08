Kontador se oprašta od biciklizma

Španski biciklista i osvajač najvećih biciklističkih trka na svijetu, Alberto Kontador (34) objavio je da se penzioniše poslije španske Vuelte.

On će od 19. avgusta započeti posljednju takmičarsku trku u bogatoj profesionalnoj karijeri bicikliste.

Dvostruki je osvajač Tur d Fransa (2007. i 2009.), iste godine (2008.) je osvojio Điro d Italija i Vueltu, a četiri puta je osvajao nagradu Velo d Or za najboljeg biciklistu na svijetu (2007, 2008, 2009. i 2014. godine)

"Zdravo svima, snimam ovaj video da bih vas obavjestio o dvije stvari. Prva je da ću učestvovati na sljedećoj Vuelti i druga je da će to biti moja posljednja trka kao profesionalnog bicikliste. Osjećam se srećno, bez tuge, to je odluka o kojoj sam dobro promislio i mislim da nema boljeg oproštaja od trke u mojoj zemlji. Siguran sam da će to biti tri divne nedjelje, drago mi je zbog vaše podrške i radujem se toj trci. Pozdrav i vidimo se na trci, ćao", objavio je Kontador na svom Instagramu.

Sa timom Astana je pobijedio i 2010. godine na Tur d Fransu po treći put, ali mu je ta pobjeda oduzeta zbog doping afere u vezi sa korišćenjem klenbuterola. Pobjeđivao je i poslije doping skandala, ali nikada više u Francuskoj.

Kontador se biciklizmom bavi od 15. godine, kada je počeo da vozi amaterski. Od 18. godine je počeo da ostvaruje i prve pobjede, a ostaće upamćen kao jedan od odličnih penjača i hronometraša među biciklistima.

(B92)