Kovačević: Liga kvalitetna, suđenje baš i ne

Regionalna liga je veliki iskorak što se tiče kvaliteta boksa i odziva publike. Ono čime nisam zadovoljan su ljudi koji vode ligu, neke "duple varijante" koje se rade i suđenje na pojedinim mečevima i ako se tako nastavi, teško će se održati do kraja.

Rekao je ovo Predrag Kovačević, bokser Slavije, koja je dio sezone prije ljetne pauze sa jednom pobjedom i tri poraza završila na petom mjestu od sedam klubova, koliko učestvuje u takmičenju. Banjalučani imaju i zaostali meč šestog kola koji bi trebalo da se održi krajem avgusta sa Vojvodina Spartakom. Kovačević smatra da je Slavija oštećena u nekim mečevima.

"Lično sam oštećen u prvom kolu protiv Sesveta, koje su oni kao tim sasvim zasluženo dobili. Na bodovnim listama svih sudija ja sam vodio celi meč, ali je protivničkom bokseru dosuđena pobeda, što je sprdnja i nema veze sa profesionalizmom. Klupske kolege su mi rekle da smo drastično oštećeni u dva meča u Štipu protiv Pink Pantera", kaže bokser kojem je ovo drugi put u karijeri da nastupa za Banjalučane.

On vjeruje da će ljeto donijeti dosta dobrog za Slaviju.

"Pauza će nam mnogo pomoći da se konsolidujemo, iz meča u meč smo bili sve bolji tokom sezone i svi počinju da nas se plaše. Već u narednom meču protiv Vojvodina Spartaka ćemo jurišati na pobedu, imamo dobar tim, a nadam se da će nam uskoro doći i još jedno pojačanje i zato je ova pauza nešto najpozitivnije što je moglo da nam se dogodi. Dobar rezulat za ovu sezonu bi bio sredina tabele, a ako se neke stvari poklope, već naredne bismo, uz nekog novog iz omladinskog pogona kluba, koji odlično radi, mogli napasti i sam vrh lige", optimista je nekadašnji reprezentativac Srbije i Crne Gore.

Kovačević nije zadovoljan svojom formom u dosadašnjem toku lige.

"Iskren da budem, nisam bio na nivou koji od sebe očekujem. Već duže vremena boksujem profesionalno pa mi treba vremena da se uklopim u amaterski boks. Ipak, iz meča u meč sve to ide dosta bolje i nadam se da će se tako nastaviti" zaključio je Kovačević.

On smatra da je Slavija položila ispit što se tiče organizacije i gostoprimstva.

"Svi mečevi bili su jako dobro organizovani, gosti imali obezbeđen smeštaj u najboljim hotelima i imali obroke po najelitnijim restoranima. Nigde se doček na ovim prostorima ne može porediti sa onim u Banjaluci, ni ruski predsednik Vladimir Putin ne bi mogao da ima zamerki", kazao je bokser.

Runtić: Greške nisu namjerne

Jurica Runtić, predsjednik Regionalne lige, reagovao je na primjedbe Predraga Kovačevića.

"Što se tiče suđenja, sudačkih grešaka je bilo i uvijek će ih biti, ne samo u boksu, već i u svakom sportu. Vrlo važno je da ne utječu na konačan ishod i da nisu namjerne. Svjesni smo da je boks bio nigdje i da ga treba rehabilitirati, a to zahtijeva puno strpljenja, razumijevanja i rada. Radimo sve da već prvu godinu dođemo do sponzora lige. Već od 2018. smo ligu proširili na Crnu Goru, a nadam se da ćemo to postići i sa Slovenijom, tako da 2018. imamo šest država", kazao je između ostalog Runtić.