Lazarevac istupa iz lige

Bokseri Slavije ostvarili su prvi trijumf u 4. kolu Regionalne lige protiv ekipe Lazarevac Metalca, čiji su bokseri i stručni štab nezadovoljni suđenjem pri vođstvu Banjalučana 8:0 odlučili da napuste meč.

Prvi meč nije ni održan pošto je bokser gostiju u kategoriji do 64 kilograma Lazar Stanojević imao veću težinu od propisane pa su prva dva boda upisana domaćinu. U kategoriji do 56 kilograma Filip Poturević je jednoglasnom odlukom sudija savladao Dušana Janića za 4:0, a nakon toga su pobjede zabilježili Mario Aleksić (do 60 kg) nad Nikolom Bukilicom i Predrag Kovačević (do 69 kg) nad Nikolom Živanovićem. Nezadovoljni sudijskim odlukama u ova dva meča gosti su odlučili da se dalje ne bore i napuste meč, koji je registrovan sa 16:0 za Slaviju. Dušku Bjeliniću, direktoru Slavije, nije jasan potez Lazarevac Metalca.

"Istina je da su ova dva susreta odlučivale nijasne, ali su naši borci zaslužili pobjedu. Izgleda da su gosti unaprijed upisali bodove, a kada su vidjeli da ide naopako odlučili su da prekinu meč", rekao je Bjelinić.

Svoje viđenje cijele situacije dao je i Jovica Runtić, predsjednik Regionalne lige, koji je zamjerio treneru gostiju napuštanje meča.

"Bio sam ubeđen da će sudije biti na visini zadatka, ali se ispostavilo da su baš oni doprineli da publika i bokseri osećaju gorak ukus jedne priredbe koja nije trebalo ovako da završi. Postavljam samo pitanje odakle pravo Zariji Andriću da prekine meč", kazao je Runtić.

Vladan Janković, direktor Lazarevac Metalca, najavio je radikalan potez.

"Očito je da je sa svim ovim pokušaj da zaživi regionalno takmičenje propao. Zbog svih dešavanja istupićemo iz lige", poručio je Janković.

U ostalim mečevima 4. kola Loznica je kao domaćin savladala Pink Panter 12:4.